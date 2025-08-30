Fas'ta Gece Gösterileri: Gazze'deki Açlık ve Soykırım Protestosu

Fas'ta gece yürüyüşleri: Gazze'deki açlık ve soykırıma tepki

Binlerce Faslı, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik açlık ve soykırımının sona ermesi talebiyle ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gece gösterilerine katıldı.

STK çağrısıyla ülke çapında gösteriler

Gösteriler, Fas Ümmetin Davalarını Destekleme Komitesi, Fas Filistin’e Destek ve Savunma Girişimi ile Filistin Ulusal Eylem Sekreterliği dahil olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla örgütlendi. Çağrı, İsrail ordusunun dün sabah saatlerinden itibaren Gazze kentindeki mahallelere yönelik hava, kara ve deniz saldırılarını yoğunlaştırması üzerine yapıldı.

Yürüyüşler başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Seyyidi Kasım, Tanca, Tatvan, Taza, Ucda ve Burkan gibi birçok şehirde gece saatlerinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması, ablukanın kaldırılması ve insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulundu.

Günlük dayanışma ve talepler

Başkent Rabat ve birçok şehirde neredeyse her gün düzenlenen kitlesel gösterilerde, göstericiler Filistin halkıyla dayanışma mesajı vererek Gazze Şeridi'ndeki açlık ve soykırımın sona ermesini talep etti. Eylemciler, pankartlar taşıyarak uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Kayıtlı can kaybı ve yaralı istatistikleri

Haberde yer verilen resmi olmayan rakamlara göre, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Amerikan desteğiyle Gazze Şeridi’nde soykırım uyguladığı süreçte 63 bin 25 Filistinli hayatını kaybetti ve 159 bin 490 kişi yaralandı. Ayrıca 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve kıtlık nedeniyle 121’i çocuk olmak üzere 322 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze’deki savaşın yanı sıra, İsrail’in Batı Şeria’ya yönelik askeri operasyonları da sürüyor. Filistin verilerine göre bu saldırılar sonucunda en az 1016 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 18 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.