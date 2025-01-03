Fas'ta İsrail'in Gazze'deki Hastane Saldırıları Protesto Edildi

Fas'ta İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Protesto Edildi

Faslı vatandaşlar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırıma varan saldırıları, özellikle Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik düzenlenen baskınları protesto etmek için sokaklara döküldü. Ümmetin Davalarını Destekleme Heyeti'nin çağrısı üzerine, Tatvan, Tanca, Kazablanka, Taza, İnzikan ve Agadir gibi kentlerde, cuma namazı sonrasında Gazze ile dayanışma gösterileri gerçekleştirildi.

Protestoların İçeriği ve Mesajlar

Gösterilerde, İsrail'in hastaneleri ve sağlık çalışanlarını hedef alması kınandı. Protestocular, bu soykırımın bir an önce durdurulması çağrısında bulundu. Göstericiler, Gazze'deki sağlık çalışanlarının çabalarına dikkat çekerek, "Ey doktor sana selam olsun, ruhumuz ahdine vefa gösteren ruhuna feda olsun", "Şehit vasiyetini bıraktı, davadan taviz verme", "Yazıklar olsun susanlara… Gazze yok oluyor" gibi sloganlar attı.

Uzun Süreli Destek ve Dayanışma

Fas'ta art arda 65 haftadır Gazze ile dayanışma gösterilerine devam ediliyor. Göstericiler, Filistin davasının her zaman desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kemal Advan Hastanesi'ne Yapılan Saldırı

İsrail ordusu, 27 Aralık 2024 tarihinde Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına alarak, sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti. Gazze'deki Filistin hükümeti, hastane müdürü Husam Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu belirtmiş ve durumlarının açıklanması için çağrıda bulunmuştur.