Fas'ta Sel Felaketi: Otobüs Suya Kapıldı, 2 Ölü, 14 Kayıp

Fas'ta Sel Faciası: 2 Kayıp, 14 Kişi Aranıyor

Fas'ın güneydoğusundaki Tata vilayetinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu bir yolcu otobüsü sel sularına kapıldı. Bu trajik olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi kayboldu.

Olayın Gelişimi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, cuma akşamı bölgede etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar, taşkınlara neden oldu. Tata Vadisi mevkisinde meydana gelen olayda otobüs suya kapılmışken, yolculardan 13 kişiyi kurtarma işlemleri gerçekleşti.

Yardım Çalışmaları Devam Ediyor

Yetkililer, bazı evlerin yıkıldığını ve bazı evlerde kısmi hasar oluştuğunu belirterek, sel bölgesinde yaşayan vatandaşların tahliye edildiğini aktardı. Yolların büyük tahribata uğradığı ifade edilirken, kayıp kişilerin bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Resmi makamlar, bu süreçte gerekli tüm lojistik ve beşeri destekle bölgede aktif olarak görev alıyor.

Geçmişteki Benzer Olaylar

Fas, 10 Eylül tarihinde de güneydoğusunu etkileyen benzer bir şiddetli yağış sonucu sel felaketi yaşanmış, bu olayda 18 kişi hayatını kaybetmişti.