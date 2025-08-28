DOLAR
Fas'ta Spicomellus afer Keşfi: Ankylosaurus Ailesinin En Eski Üyesi

Yayın Tarihi: 28.08.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 12:18
165 milyon yıllık, 1 metre uzunluğunda dikenlere sahip dinozor bulundu

Fas'ta yapılan paleontolojik kazılarda, Spicomellus afer türüne ait fosil bulundu. Çalışma, Faslı ve İngiliz bilim insanlarının ortaklığında tamamlandı ve sonuçlar Nature dergisinde yayımlandı.

Bilim insanları, bu dinozorun yaklaşık 165 milyon yıl önce yaşadığını ve sırtındaki dikenlerin bazı örneklerinin 1 metre uzunluğa ulaştığını belirtiyor. Araştırmacılar, Spicomellus afer'in Ankylosaurus ailesinin bilinen en eski örneği olduğunu vurguluyor.

Londra doğal tarih müzesi yetkililerinden Susannah Maidment, dinozorun dikenlerinin kemiğe birleşmiş olmasının "oldukça şaşırtıcı" olduğunu belirterek, "Bu durumu, yaşayan ya da nesli tükenmiş herhangi başka bir hayvanda görmedik." ifadesini kullandı.

Araştırmayı yürütenlerden Birmingham Üniversitesi üyesi Richard Butler, Ankylosaurus ailesinin dinozorların hakimiyet sürdüğü kretase döneminin sonlarına kadar yaşamını sürdürdüğünü hatırlatarak, bunun "şimdiye kadar keşfedilen en garip dinozorlardan biri" olduğu görüşünü paylaştı.

Kemiklerin tümüne ulaşılamaması nedeniyle dinozorun boyutlarına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor; ancak bilim insanları gövdesinin yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığında olduğu görüşünde.

Çalışmada, dikenlerin hem daha büyük türlere karşı bir savunma mekanizması oluşturmak hem de partner seçiminde işlev görmek üzere kullanılmış olabileceği tahmin ediliyor.

Bu bulgu, Ankylosaurus ailesinin evrimsel geçmişi ve erken dönem zırhlı dinozorların davranışları hakkında yeni veriler sağlıyor.

