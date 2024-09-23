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Fas'taki Sel Felaketi: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Fas'ın güneydoğusunda meydana gelen sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişiyi bulma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 22:14
Fas'taki Sel Felaketi: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Fas'ta Sel Sularına Kapılan Otobüste Can Kaybı 10'a Yükseldi

Fas'ın güneydoğusundaki Tata Vilayeti'nde, 21 Eylül tarihinde bir otobüsün su baskınına kapılması sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a ulaştı. En son alınan bilgiye göre, kaybolan 7 kişiyi bulma çalışmaları ise hâlâ sürüyor.

Yetkililerden Açıklama

MAP (Fas Resmi Haber Ajansı) tarafından yayımlanan habere göre, Sağlık Bakanlığı'nın bölge temsilcisi Habib Aznak, yapılan çalışmalara ilişkin detayları paylaştı. Aznak, Tata bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışların ardından otobüsün sel sularına kapıldığını ve bu olay sonucunda can kaybının arttığını aktardı.

Aznak, kaybolan kişilerin bulunabilmesi için tüm güvenlik ve sağlık ekiplerinin gerekli tüm lojistik destekle seferber edildiğini ifade etti.

Olayın Gelişimi

Tata Valiliği'nden 21 Eylül'de yapılan ilk açıklamada, bölgedeki yoğun yağışların etkisiyle bir otobüsün sel sularına kapıldığı ve ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin ise kaybolduğu bildirilmişti. Yaşanan bu acı olay, yerel halkı derinden üzmüş durumda.

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