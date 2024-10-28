Fas ve Fransa İlişkilerinde Yeni Bir Dönem

Faslı Uzman, Rabat-Paris İlişkilerinin Yeniden Hareketlendiğini Belirtti

Fas Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Nebil Endülüsi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bugünkü Fas ziyaretinin, ülkeler arasındaki ilişkilere yeni bir enerji kazandıracağına işaret etti.

Kral'ın Övgü Dolu Sözleri

Fas Kralı 6. Muhammed, Macron’un 28-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirecek olduğu ziyaretten önce Meclis açılışında yaptığı konuşmada, Batı Sahra’nın Fas’ın egemenliği içinde "özerklik" verilmesine yönelik önerinin Fransa tarafından desteklenmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Bu durum, Rabat ile Paris arasındaki ilişkilerin güçlendiğini gösteriyor.

İki Ülke Arasındaki İlişkilerin Derinliği

Fas hükümeti, Macron’un 6. Muhammed’in davetiyle gerçekleştireceği ziyaretin, iki ülke arasındaki sağlıklı ortaklık zeminine dayandığını vurguladı. Son dönemde, Fas’ın özellikle Fransa’ya karşı İspanya ve Çin gibi rakiplerinin ortaya çıkması, Rabat ile Paris’in aralarındaki gerilimi aşma çabalarını artırdığı gözlemleniyor.

Kazan-Kazan Stratejisi ve Ekonomik İş Birliği

Endülüsi, Fas ve Fransa arasındaki ilişkilere dair, "Bu ilişkilerin yeniden güçlenmesi her iki tarafın stratejik çıkarlarına hizmet edecektir. Ekonomik alanda iş birliği bu sebeple daha da önemli hale geliyor," dedi. Ayrıca, Fransa’nın, Fas’ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini kabul etmesiyle ilişkilerin daha sağlam bir temele oturduğuna dikkat çekti.

Batı Sahra Sorunu Devam Ediyor

Fas, 1975’te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra’yı topraklarına katmış ve bu olaydan sonra Cezayir’in desteklediği Polisario Cephesi ile gerginlik başlamıştır. Polisario Cephesi, Batı Sahra’nın bağımsız bir devlet olduğunu savunarak, uzun süren bir silahlı mücadele sürecine girmiştir. 1991’teki ateşkes anlaşmasından bu yana ise bölgenin statüsü hakkında gerçekleşen görüşmeler başarısız kalmıştır.

Cezayir’in Tepkisi

Cezayir, Fransa’nın Fas’ın Batı Sahra konusundaki özerklik planına destek vermesini büyük bir üzüntüyle karşıladı ve bu durumu sert bir şekilde kınadı. 30 Temmuz’da Cezayir, Paris Büyükelçisi’ni geri çağırma kararı aldı.

Tarihi Sorunlar Gündemde

Bunun yanı sıra, Cezayir ile Fas arasında Batı Sahra dışında başka tarihi meseleler de bulunuyor. Bu sorunlar arasında, Fransız hükümetinin yıllardır iade etmeyi reddettiği Cezayir arşivleri ve Fransa’nın Cezayir’de gerçekleştirdiği nükleer denemeler ile ilgili tazminat talepleri gibi konular yer alıyor.