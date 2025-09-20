Fas, Yemen ve Lübnan’da Yüz Binler Gazze İçin Sokağa Çıktı

Fas, Yemen ve Lübnan’da yüz binler Gazze için sokağa çıktı

Fas, Yemen ve Lübnan’da binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik uygulamalarını protesto etmek için gösteriler düzenledi. Eylemlerde, İsrail'in soykırım ve aç bırakma politikası güçlü bir biçimde kınandı.

Fas'ta destek gösterileri 94'üncü haftasında

Fas Ümmetin Davalarını Destekleme Komitesi'nin çağrısıyla gerçekleştirilen gösteriler 94'üncü haftasında da sürdü. Ülke genelinde düzenlenen eylemler, 56 kentte 95 gösteri olarak kaydedildi.

Göstericiler, Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine ve İsrail'in aç bırakma politikasına tepki gösterdi. Eylemlerde taşınan pankartlarda İslam ümmetine Filistin'i destekleme ve İsrail soykırımını kınama çağrıları yer aldı. Sloganlar arasında 'Gazze yerinden ediliyor ve Mescid'i Aksa'ya saygısızlık ediliyor. Yardım edebilecek biri var mı?' ifadeleri öne çıktı.

Yemen'de yüz binler çağrıya uydu

Yemen'de Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin çağrısıyla başkent Sana dahil olmak üzere çok sayıda kentte gösteriler düzenlendi. Eylemlere yüz binlerce kişi katıldı.

Gösterilerde 'Gazze ile birlikteyiz ve İsrail'in saldırıları ne kadar büyük olursa olsun ihanet utancını kabul etmeyeceğiz' gibi sloganlar atıldı. Katılımcılar ayrıca 'Fedakarlığa devam edeceğiz. Bombardımanlarımızı ve saldırılarımızı artırdık' ve 'İşgalcinin gemileri geçmeyecek. İsrail'in projesi başarısız olacak' söylemlerini dile getirdi.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını, aç bırakma politikasını ve işlediği suçları protesto ederken Yemen'i hedef alan saldırıları da kınadı ve Filistin direnişine desteklerini yineledi. Gösteriye katılan Ahmed el-Ferah, AA muhabirine, 'Yemen halkı, liderleri ve ordusuyla birlikte bedeli ne olursa olsun ve ne pahasına olursa olsun Filistin davasını terk etmeyeceğine yemin etti. Filistin'i desteklemezsek İsrail, devletini genişletmeyi ve Arap topraklarını işgal etmeyi amaçlayacaktır.' şeklinde konuştu.

Ayrıca gösteride okunan bildiride, Filistin halkına seslenildi ve onlara destek için haftalık gösterilere devam edileceği vurgulandı.

Lübnan'da da destek yürüyüşleri yapıldı

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde, Aksa'ya Destek Komitesi'nin çağrısıyla 'Gazze'yi yalnız bırakmayacağız' sloganı ile yürüyüş düzenlendi. Kent merkezindeki Abdülhamid Kerami Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe çok sayıda kişi katıldı.

Yürüyüşte konuşan Şeyh Nasır el-Tikriti, Gazze'nin yalnız olmadığını göstermek için bir araya geldiklerini ifade etti. Tikriti, Gazze'deki Filistinlilere seslenerek, 'Ümitsizliğe kapılmayın, sabırlı olun ve sebat edin. Siz, tüm dünyaya hakikat üzerinde sebat etmenin ne demek olduğunu öğretiyorsunuz.' dedi.