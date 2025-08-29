Fas, Yemen ve Moritanya'da Binler İsrail'in Gazze Politikalarını Protesto Etti

Fas, Yemen ve Moritanya'da Binler İsrail'i Protesto Etti

Fas, Yemen ve Moritanya'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik açlık ve yıkım politikalarını protesto etmek için farklı şehirlerde sokağa çıktı. Gösterilerde insani yardımların derhal ulaştırılması ve sivillerin korunması talepleri öne çıktı.

Fas'ta Geniş Katılımlı Protestolar

Ümmet Sorunlarını Destekleme Kurumu'nun çağrısıyla binlerce Faslı, Tetuvan, Şefşavan, Tanca, Kazablanka, Taza ve Agadir'in de aralarında bulunduğu pek çok kentte gösteri düzenledi. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve uyguladığı aç bırakma siyasetini protesto etti.

Katılımcılar "Gazze’deki soykırımı durdurun", "Gazetecilerin hedef alınmasına hayır", "Filistin emanetimizdir" yazılı pankartlar taşıdı. Gösterilerde ayrıca Gazze'deki kıtlığı gösteren fotoğraflar sergilenerek İsrail'in uyguladığı açlık politikası kınandı.

Yemen'de Sokaklar Dolu

Yemen'de başkent Sana dahil birçok vilayette binlerce kişi alanlara çıkarak İsrail'i protesto etti. Güneybatıdaki Taiz kentinde de binler, Filistinlilere yönelik açlık ve soykırımı protesto etti.

Gösterilere Halk Kongresi Partisi, Yemen İslami Reform Partisi ve Yemen Sosyalist Partisi gibi siyasi partiler öncülük etti. Katılımcılar, Yemen ve Filistin bayraklarıyla yürüyerek İsrail’in Gazze’deki saldırılarını kınayan pankartlar taşıdı. Başkent Sana’da ise binler, Husilerin çağrısıyla Sebin Meydanı'nda toplandı ve "Gazze için cihat ve direniş… Dökülen kanlar ve ihlal edilen kutsal değerler için öfke" sloganları atıldı.

Göstericiler ayrıca, İsrail’in Mescid-i Aksa’yı hedef alan planlarını kınadı ve "Gazze yalnız değildir… Yemen halkı sizinle" ile “Ruhumuz ve kanımızla Gazze’yi, Mescid-i Aksa’yı koruyacağız" sloganlarını dile getirdi.

Moritanya'da Nuakşot'ta Destek Gösterisi

Moritanya’da yüzlerce kişi, başkent Nuakşot’ta Gazze’ye destek vermek ve İsrail’in ABD desteğiyle yürüttüğü soykırımı protesto etmek için toplandı. Göstericiler Nuakşot Büyük Camii önünde bir araya gelerek Moritanya ve Filistin bayrakları açtı ve Filistinli gruplara destek verdi.

Gösterilerde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları kınandı ve uluslararası toplumun müdahalesi çağrısı yinelendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 25 Filistinli hayatını kaybetti, 159 bin 490 kişi de yaralandı.