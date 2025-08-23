Faslı futbolcu Muhammed Zeytuni, Sebte'ye yüzerek iltica etti

Mağrib Atletic Tetvan forması giyen 19 yaşındaki Faslı futbolcu Muhammed Zeytuni, kulübünde yaşanan maddi sıkıntılar ve maaş alamama sorunları nedeniyle kariyerine Avrupa'da devam etme umuduyla denizi yüzerek geçip İspanya'nın Fas kıyısındaki Sebte şehrine iltica başvurusunda bulundu.

Zeytuni, fark edilme ihtimalini azaltmak için Fineydak sahilinde uzun bir mesafe yürüdükten sonra yoğun sis ve denizin dalgalanmasını fırsat bilerek yaklaşık yarım saat yüzerek Sebte kıyılarına ulaştı. Genç futbolcu, burada Göçmenler İçin Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi.

Kendimi dışlanmış hissediyordum

Sebte'deki yerel basına konuşan Zeytuni, kulübünde uzun süredir maaşını alamadığını ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından herhangi bir destek görmediğini söyledi. Zeytuni, kendini "dışlanmış" hissettiğini belirterek daha iyi bir futbol geleceği için risk almak zorunda kaldığını vurguladı.

Fas'ın yükselen yeteneklerinden biri olarak gösterilen Zeytuni, daha önce Tetvan ekibiyle 18 yaş altı Fas Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Oyun tarzı ve savunmadaki rolü sıkça Arsenal'in Fransız stoperi William Saliba'ya benzetiliyor; uzun boyu ve fiziksel gücü sayesinde hem stoper hem de ön libero mevkilerinde oynayabiliyor.

Futbol hayatına Avrupa'da devam etmek istiyor

Zeytuni'nin riskli yolculuğu, Fas futbolundaki genç oyuncuların karşılaştığı sosyal ve mesleki zorlukları yeniden gündeme taşıdı. Taraftarlar ve spor çevreleri, yaşananların kulüp yönetimlerinin mali ve idari yetersizliklerini ortaya koyduğunu ifade etti. Fas basını ise olayı yalnızca bireysel bir dram olarak görmeyip, altyapıdan yetişen futbolcuların geleceği ve kulüplerin sosyal sorumlulukları konusunda ciddi soruların doğduğunu belirtti.

Sebte'deki barınma merkezinde bireysel antrenmanlarını sürdüren Zeytuni, Avrupa ya da yerel kulüplerden gelecek fırsatlarla futbol hayatına devam etmeyi umut ediyor.