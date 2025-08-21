DOLAR
Fatih Ayvansaray'da 3 Katlı Binanın Çatı Yangını Söndürüldü

Ayvansaray Mahallesi Beşir Gazi Sokak'ta 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 21:48
Olay yerine hızla müdahale edildi

Fatih'te, Ayvansaray Mahallesi Beşir Gazi Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından müdahale eden itfaiye görevlileri yangını söndürdü.

Yangın binanın çatısında hasara yol açtı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

