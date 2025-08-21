Fatih Ayvansaray'da 3 Katlı Binanın Çatı Yangını Söndürüldü

Olay yerine hızla müdahale edildi

Fatih'te, Ayvansaray Mahallesi Beşir Gazi Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından müdahale eden itfaiye görevlileri yangını söndürdü.

Yangın binanın çatısında hasara yol açtı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.