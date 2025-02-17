Fatih Belediyesi, Ayasofya'nın Yanındaki Tarihi Sarnıcı Mühürledi

Ayasofya'nın yanında bulunan tarihi sarnıçtaki havuz ve spa merkezi, belediye tarafından mühürlendi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:42
Fatih Belediyesi, Ayasofya'nın Yanındaki Tarihi Sarnıcı Mühürledi

Fatih Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin hemen yanındaki tarihi sarnıçta bulunan havuz ve spa merkezini mühürledi. Belediyeden yapılan açıklamada, "1500 yıllık sarnıcı masaj salonuna çevirdiler" ifadeleriyle bu durumun önemine dikkat çekildi.

Belediye, sarnıçtaki havuz ve spa merkezinin mühürlenme işleminin, Koruma Kurulu kararları çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti. Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygulanan mühürleme işlemi, kültürel mirasın korunmasına yönelik atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Aslında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından söz konusu kültür varlığına yönelik olarak 2022'de kaldırma kararı alındığı, ardından 2023'te ise bu durumla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu ifade edilmişti. Bu açıklamalar, sarnıcın tarihi ve kültürel değerinin korunmasını amaçlayan çalışmaların bir parçası olarak öne çıkmaktadır.

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