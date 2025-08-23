DOLAR
Fatih Erbakan: 2026'da Sandık, Yeniden Refah'la Bolluk ve Bereket

Fatih Erbakan, Çorum kongresinde 2026'da erken seçim çağrısı yapıp Yeniden Refah iktidarında 'bolluk ve bereket' dönemi yaşatacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 23:35
Çorum'da 3. Olağan İl Kongresi'nde konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Çorum İl Başkanlığının Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen 3. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Aynı 54. hükümette Erbakan Hoca'mızın yaptığı gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük bolluk ve bereket dönemlerinden bir tanesini Yeniden Refah iktidarında yaşatacağız." dedi.

Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye'yi yönetecek kadrolara sahip olduklarını vurguladı ve 2026'da seçime gidilmesi gerektiğini söyledi. Erbakan, "Bu iktidarın, bu hükümetin bundan sonra bu millete yapacağı en büyük iyilik, 2026 yılı ilkbaharında erken seçim sandığını milletin önüne koymaktır. 2026 ilkbaharında sandığı milletin önüne getirin, bu aziz milletin milli görüşü yeniden iktidar yapsın. O zaman bakın görün ülke nasıl yönetiliyor, ekonomi nasıl yönetiliyor, dış politika nasıl yönetiliyor hep birlikte görelim Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

Genel başkan, iktidara geleceklerinde uygulayacakları ekonomi planlarını ve kaynak paketlerini ayrıntılarıyla anlattı: "Yeniden Refah Partimizin kitabıyla ortaya koyduğu milli kaynak paketlerimizi üreteceğiz ve bütün bu imkanlarla iki yakamızı bir araya getirmiş olacağız. Yani denk bütçeyi sağlamış olacağız. Denk bütçe sağlanması demek yıllık 2 trilyon, yani 50 milyar dolar faiz ödemesinden kurtulmak demek. İşte bütün bunlardan kurtulduğumuzda, imtiyazlı holdinglere giden kaynaklar, israfa giden kaynaklar, faize giden kaynaklar kurtarıldığında, bir de milli kaynak paketleriyle üzerine kaynak üretildiğinde yıllık 200-250 milyar dolarlık bir imkan sahibi olacağız. Bu imkanı önce millet anlayışıyla asıl sahibi olan millete aktaracağız. İşçiye, memura, emekliye, çiftçiye, köylüye, KOBİ'lere, sanayiciye, girişimciye 'Önce millet' diyeceğiz ve bu imkanla milletin yüzünü güldüreceğiz. Aynı 54. hükümette Erbakan Hoca'mızın yaptığı gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük bolluk ve bereket dönemlerinden bir tanesini Yeniden Refah iktidarında yaşatacağız."

Erbakan, hazırlıklarına ilişkin şunları kaydetti: "Kaynak paketlerimiz, kitaplarımız, projelerimiz hazır. Hepsinden önemlisi makam ve rakam için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır. Bu kadrolarla geleceğiz. Siyaseti ticaret olarak değil ibadet olarak yapan kadrolarımız hazır. 4 helalin 5 haramdan büyük ve kıymetli olduğunu bilen kadrolarımız hazır. Zafer inanlarındır ve zafer yakındır. Zafer milli görüşçülerindir ve zafer yakındır."

Kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Aşıla, Bülent Osman Osmanağaoğlu, Melih Güner ile Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu da katıldı.

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşçu, kongrede yeniden başkanlığa seçildi.

