Fatih Erbakan, Bingöl'de Yeniden Refah Partisi Kongresine Katıldı

Fatih Erbakan Bingöl'de İl Kongresine Katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Bingöl 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongre, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yoksullukla Mücadele Vurgusu

Kongrede bir konuşma yapan Erbakan, "Milli Görüş"'ün Türkiye'de yoksulluğu ortadan kaldıracak tek çözüm olduğunu vurguladı. Necmettin Erbakan'ın 54. hükümet döneminde ülkeye yaşattığı bolluk ve bereketi hatırlatan Erbakan, çarenin yalnızca Yeniden Refah Partisi'nde olduğunu belirtti.

Maaş Zamları ve Ekonomik İyileşme

Konuşmasında, Erbakan, "Erbakan hocamız ne yaptı, işçiye memura emekliye yüzde 100, yüzde 200, Bağ-Kur emeklisine yüzde 320 maaş zammı verdi" diyerek geçmişteki uygulamalara dikkat çekti. "Yüzde 320 maaş zammı demek, bugün 14 bin 460 lira alan bir Bağ-Kur emeklisinin maaşının önümüzdeki ay 60 bin lira olması demektir" şeklinde konuştu.

Bolluk ve bereket dönemi yaşandığına vurgu yapan Erbakan, "Biz milli kaynak paketlerimizi devreye sokacağız" ifadesiyle, Yeniden Refah Partisi'nin planladığı projeleri tanıttı. AR-GE Başkanlığı'nın hazırladığı milli kaynak paketleri kitabı ile borçsuz, zamsız ve vergisiz bir yılda 150 milyar dolarlık kaynak bulmayı hedeflediklerini bildirdi.

Erbakan, "İnşallah işçiye, memura, emekliye biz de gelir gelmez yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300 maaş zammı yapacağız" diyerek, bu millete nefes aldıracaklarını ifade etti.

Yeni İl Başkanı Seçildi

Kongre sonunda, Yeniden Refah Partisi Bingöl İl Başkanı Cihat Hatısaru, yeniden bu görevine seçildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Bingöl 3. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Bingöl 3. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.