Fatih Erbakan Konya'da Cenaze Törenine Katıldı

Fatih Erbakan, Konya'da Cenazeye Katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da eşi Beyza Erbakan'ın dayısı Abdülkadir Geylani Civelek'in cenaze törenine katıldı. Civelek, 72 yaşında hayatını kaybetmişti.

Cenaze töreni, Hacıveyis Camisi'nde düzenlenerek taziyelerin kabulü ile başladı. Erbakan, burada kalabalık bir katılımcı grubuyla bir araya geldi.

Civelek'in cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi. Törende, Civelek'in ailesi, yakınları ve Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Hasan Yel ile birçok vatandaş yer aldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (sol 3), Konya'da eşi Beyza Erbakan'ın dayısı Abdülkadir Geylani Civelek'in cenaze törenine katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (sol 3), Konya'da eşi Beyza Erbakan'ın dayısı Abdülkadir Geylani Civelek'in cenaze törenine katıldı.