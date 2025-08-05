DOLAR
40,64 -0,02%
EURO
46,97 -0,18%
ALTIN
4.418,46 0,03%
BITCOIN
4.631.389,85 -0,33%

Fatih Erbakan Konya'da Cenaze Törenine Katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eşi Beyza Erbakan'ın dayısı için Konya'da cenaze törenine katıldı.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 18:47
Fatih Erbakan Konya'da Cenaze Törenine Katıldı

Fatih Erbakan, Konya'da Cenazeye Katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da eşi Beyza Erbakan'ın dayısı Abdülkadir Geylani Civelek'in cenaze törenine katıldı. Civelek, 72 yaşında hayatını kaybetmişti.

Cenaze töreni, Hacıveyis Camisi'nde düzenlenerek taziyelerin kabulü ile başladı. Erbakan, burada kalabalık bir katılımcı grubuyla bir araya geldi.

Civelek'in cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi. Törende, Civelek'in ailesi, yakınları ve Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Hasan Yel ile birçok vatandaş yer aldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (sol 3), Konya'da eşi Beyza Erbakan'ın dayısı...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (sol 3), Konya'da eşi Beyza Erbakan'ın dayısı Abdülkadir Geylani Civelek'in cenaze törenine katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (sol 3), Konya'da eşi Beyza Erbakan'ın dayısı...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (sol 3), Konya'da eşi Beyza Erbakan'ın dayısı Abdülkadir Geylani Civelek'in cenaze törenine katıldı.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Özel Sağlık Sigortası Primleri Fırlıyor: İşte Tasarruf Formülü

Marketlerdeki Poşet Sorununa Yeni Yaptırımlar Geliyor

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Stockholm'de İsrail Protestosu: Gazze'deki Saldırılara Tepki
2
Lübnan Başbakanı: Orduya Silah Toplama Görevi Verildi
3
Viyana'da Yüzlerce Filistin Destekçisi, İsrail'in Soykırımına Protesto Düzenledi
4
Ercan, Sakarya'daki Yangın Bölgesini Ziyaret Etti
5
ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!
6
Sinop'ta Ayılar Arı Kovanlarına Saldırdı
7
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Türkiye ile Stratejik İşbirliği Vurgusu

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

2025'te Özel Sağlık Sigortası Primleri Fırlıyor: İşte Tasarruf Formülü

BDDK Personel Alımı: Yeni Personel İçin Başvurular Başladı

Marketlerdeki Poşet Sorununa Yeni Yaptırımlar Geliyor

İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi: Konak ve Bornova Mahalleleri Etkilenecek

Ağustos 2025 Emekli Promosyonları: Bankalar Arası Rekabet Arttı da arttı

Marketlerde Şekersiz Ürün Devrimi: Artık raflarda Yok!