Fatih Erbakan Niğde'de Yeniden Refah Partisi Kongresine Katıldı

Fatih Erbakan Niğde'de Kongreye Katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Niğde 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongre, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ekonomi ve Ahlaki Erozyon Vurgusu

Erbakan, yaptığı konuşmada Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinin ekonomi ve ahlaki erozyon olduğunu ifade ederek, Milli Görüş çerçevesinde maddi ve manevi kalkınma hamlelerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Borçsuz Ekonomi Vaadi

İktidar hedeflerine dair bilgi veren Erbakan, geliştirdikleri projelerle büyük bir kaynağı ortaya çıkaracaklarını vurgulayarak, "Biz geldiğimiz zaman 85 milyonun bir kuruşunu babamızın oğlu da olsa yedirmeyeceğiz. Borçsuz, zamsız, vergisiz bir yıl içinde 150 milyar dolarlık bir kaynak inşallah bulunacak." dedi.

Öncelik: Millet

Erbakan, iktidara geldiklerinde çiftçi ve emeklinin yüzünün güleceğini ifade ederek, projelerinde "önce millet" anlayışı ile hareket edeceklerini vurguladı. Yürütülecek projelerin istihdam, üretim ve ihracata yönelik olacağını belirtti.

Hedef: Adaletli Bir Ekonomi Modeli

Günümüzdeki ekonomik sistemin borç ve faiz üzerine kurulu olduğuna dikkat çeken Erbakan, üretime, istihdama ve ihracata dayalı bir ekonomi modeli oluşturacaklarını söyledi. Ayrıca, paylaşımda adalet sağlayacaklarını, Siyaseti ibadet olarak gören kadrolarla bu hedeflere ulaşacaklarını ifade etti.

Yeni İl Başkanı Belirlendi

Kongrenin sonunda tek liste ile seçime gidildi ve Taner Gümüş, Yeniden Refah Partisi Niğde İl Başkanı olarak belirlendi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlediği 3. Olağan İl Kongresine katıldı. Erbakan, kongrede konuşma yaptı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlediği 3. Olağan İl Kongresine katıldı. Erbakan, kongrede konuşma yaptı