Fatih Osmanlı'dan Ahıska Türklerinin Sürgünü Konulu Kısa Film

Ahıska Türkleri Sürgününü Anlatan Kısa Film

Kuruluş Osman dizisinde Sencer Alp karakterini canlandıran Fatih Osmanlı, Ahıska Türklerinin 80 yıl önce yaşadığı sürgünün öyküsünü anlatan bir kısa film çekti. "Bir Ahıska Hikayesi" adlı filmin ilk gösterimi, Ahıska Türklerinin sürgüne tabi tutulduğu yılın anma etkinlikleri kapsamında Kazakistan'ın Almatı şehrindeki bir sinema salonunda gerçekleştirildi.

Etkinlikte Önemli İsimler Bulundu

Gösterime, Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Evren Müderrisoğlu, Türk Filmleri Haftası Koordinatörü ve Yönetmen Öner Kılıç, yazar ve yönetmen Nurgül Bayram, yapımcı ve oyuncu Esra Gezginci ile Almatı ve Bişkek şehirlerinde yaşayan Ahıska Türkleri ile davetliler katıldı.

Başkonsolos Müderrisoğlu'ndan Destek Mesajı

Başkonsolos Müderrisoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, "Ahıska Türkleri, zengin tarihi mirasınızla ve kültürünüzle gönüllerde taht kurdunuz. Ahıska Türkleri her türlü övgüye her zaman layıksınız. Kimliklerinizi ve kültürlerinizi korumak için gösterdiğiniz çaba takdire şayandır" diyerek Ahıska Türklerinin yaşadıkları ülkelerdeki topluma sağladıkları olumlu katkıları vurguladı.

Fatih Osmanlı'dan Duygusal Bir Hatırlatma

Etkinlik organizatörü ve yapımcı Osmanlı, 14 Kasım 1944'te yaşanan sürgünün "insanlık tarihinin kara bir lekesi" olduğunu belirterek, sürgün sırasında yaşanan acıları dinleyicilere hatırlattı. Açlık, hastalık ve soğuktan yaklaşık 17 bin kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Filmin Teması: Ayrılık ve Travma

Fatih Osmanlı'nın yapımcılığını üstlendiği 19 dakikalık kısa filmde, Suna Selen, Mehmet Sabri Arafatoğlu, Oğuzhan Çemi ve Aişe Osmanlı rol aldı. Film, bir annenin oğlundan ayrılmasının verilen travmayı odak noktasına alıyor. İzleyicilerden Vesi İzatov, "Ahıskalı bir anneyle oğlunun ayrılmasını konu alan bu film, dram dolu bir hikaye sunuyor" dedi.

Ahıska Sürgünü Tarihi ve Önemi

Ahıska Türkleri, 14 Kasım 1944’te Sovyetler Birliği döneminin lideri Josef Stalin tarafından bugünkü Gürcistan sınırlarından Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’a sürülmüştü. Sürgün sırasında yaşanan zorluklar ve açlık sonucu 17 bin civarında kişi hayatını kaybetti. Ahıska Türkleri, 12 yıl boyunca Orta Asya'da sıkı yönetim altında tutulmuştur.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından, bu sürgünün aslında Türklerden Karadeniz kıyılarını temizleme operasyonunun bir parçası olduğu öğrenildi. Bugün, dünyada Türkiye başta olmak üzere Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve ABD'de yaşayan 500 bin civarında Ahıska Türkü bulunmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ahıska Türklerinin sürgününde bir anne ile oğlunun ayrılığını konu alan "Bir Ahıska Hikayesi" adlı kısa filminin ilk gösterimi, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 80. yılını anma etkinlikleri kapsamında, Kazakistan'ın Almatı şehrindeki bir sinema salonunda yapıldı. Programa katılan Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Evren Müderrisoğlu konuşma yaptı.

Ahıska Türklerinin sürgününde bir anne ile oğlunun ayrılığını konu alan "Bir Ahıska Hikayesi" adlı kısa filminin ilk gösterimi, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 80. yılını anma etkinlikleri kapsamında, Kazakistan'ın Almatı şehrindeki bir sinema salonunda yapıldı. Programa katılan Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Evren Müderrisoğlu konuşma yaptı.