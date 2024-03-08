Fatih Portakal’ın Sözleri Kılıçdaroğlu’nu Ayağa Kaldırdı: ‘Alçakça Bir İftira!’

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala CHP'yi karıştıran bir gelişme yaşandı. Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Genel Başkan Özgür Özel'in yanında "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" dedi. Köksal'ın bu sözlerine Özgür Özel tarafından "sürç-ü lisan" şeklinde düzeltme yapıldı, ancak Köksal geri adım atmadı. Bu gelişme üzerine CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuya müdahil olarak, "Ben belediye başkanı olursam, şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm" diyerek tepki gösterdi.

Gelişmelerin ardından gazeteci Fatih Portakal, CHP içindeki bu durumu "Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla" gerçekleşen bir operasyon olarak değerlendirdi. Bu iddiasına karşılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert bir şekilde cevap verdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bana iftira atan, kendini aklamak için talimat arayan hadsiz kişiler bilmelidir ki, hiç kimse benim şahsım üzerinden parti içinde gerilim yaratamaz. Ben partimi ve partililerimi her şeyin üzerinde tutarım" ifadelerini kullandı.

Ek olarak, Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal'a hitaben, "Partime zarar gelecekse kimse beni susturamaz ve sindiremez. Sonucu ne olursa olsun" dedi. Bu açıklamalar, CHP içindeki gerginliği ve parti yöneticileri arasındaki anlaşmazlıkları gözler önüne seriyor.