Fatih Şahin'den TÜSİAD'a Sert Tepki: ‘Vesayet Özlemleri Depreşmiş’

Fatih Şahin'den TÜSİAD'a Sert Tepki

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TÜSİAD hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şahin, yaptığı sosyal medya paylaşımında, "TÜSİAD, bulanık suda balık avladığı günleri özlemiş. Vesayet özlemleri depreşmiş. Yine siyasi mühendislik faaliyetlerine başlamışlar" ifadelerini kullandı.

‘Mücadele ise Mücadele’

Şahin, toplantılar ve açıklamalarla TÜSİAD'ın tutumunu eleştirirken, "Ağzınızdaki baklayı çıkartın, mert olun. Mücadele ise mücadele; hodri meydan. CHP'nin ön seçimine katılmayı da unutmayın" şeklinde konuştu. Bu ifadeleriyle TÜSİAD'a meydan okuyan Şahin, kuruluşun tutumunu ve geçmişteki etkinliklerini sorguladı.