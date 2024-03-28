Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'de yeni keşif kuyusu kazmaya başladı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de yeni bir keşif kuyusu kazmaya başladığını duyurdu.

Türkiye, enerji ihtiyacının büyük bir kısmını dışardan karşılama bağımlılığını azaltmak amacıyla kendi enerji kaynaklarına yönelmiş durumda. Bu kapsamda denizlerde doğalgaz arama faaliyetleri için özel olarak donatılmış gemilerden oluşan bir filo oluşturuldu.

Türkiye'nin toplam gaz rezervini 710 milyar metreküpe çıkardığı belirtiliyor ve ülke, yeni keşiflere odaklanarak enerji arz güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Bakan Bayraktar, yeni keşfin müjdesini verirken şunları dile getirdi:

"Dün akşam itibariyle Göktepe 1 adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başladık. Bu bir keşif kuyusu. Sakarya Gaz Sahası’nın kuzey batısında bulunuyor."

Türkiye'nin enerji filosunda ise Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunuyor. Bu gemiler, denizlerde doğalgaz ve petrol arama çalışmalarını yürütüyorlar.

Fatih gemisi, Karadeniz'de gerçekleştirdiği sondajlarla önemli doğal gaz keşiflerine imza atmıştır. Yavuz gemisi de Sakarya açıklarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Ülkenin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni, Zonguldak açıklarında faaliyet gösterirken, Abdülhamid Han gemisi Akdeniz'de çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayrıca, Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik arama gemileri, deniz araştırma ve sismik veri toplama projeleri kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Türkiye'nin denizlerini karış karış tarayan bu filonun, önümüzdeki yıllarda daha da genişletilmesi planlanmaktadır.