Fatih'te 70 Yaşındaki Kadının 2 Milyon Liralık Altınlarını Gasp Eden 2 Zanlı Tutuklandı

Fatih'te kendilerini polis olarak tanıtıp 70 yaşındaki H.A'nın yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınlarını gasbeden A.H. ve K.B. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 11:53
Fatih'te Kendilerini Polis Olarak Tanıtıp Altınları Gasbeden 2 Zanlı Tutuklandı

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp 70 yaşındaki kadının ziynet eşyalarını gasp eden iki şüpheliyi gözaltına alıp tutuklattı.

Olay, 14 Ağustos'ta Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde tek yaşayan 70 yaşındaki H.A.'nın evinde meydana geldi. Şüpheliler kendilerini polis olarak tanıtıp, bıçak göstererek tehdit etti ve H.A.'nın yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını gasbetti.

Soruşturma ve Operasyon

Olay sonrası saha çalışması yapan ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek eve giriş çıkış yapan iki zanlıyı tespit etti. Kimlikleri belirlenen şüpheliler A.H. ve K.B., Küçükçekmece'deki adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ne Olmuştu?

H.A., evinde oturduğu sırada tanımadığı bir numaradan arayan kişinin, "Oğlun kuyumcu soygununa karıştı. Senin elinde ne varsa hazırla. Polis ekipleri olarak almaya geleceğiz" demesi üzerine 50 yıl boyunca biriktirdiği yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını hazırlayıp, eve gelen ve kendisine bıçak gösterip tehdit eden şüphelilere verdi.

Şüphelilerin talebi üzerine banka şubesine gidip kredi başvurusunda bulunan H.A.'nın kredisi onaylanmayınca eve dönüp oğlunu aramasıyla dolandırıldığını fark etmesi üzerine, H.A. ve oğlu şikayette bulundu. Polis ekipleri de şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

