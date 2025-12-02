Fatih’te 9’uncu Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği'nde Çocuklar Coşkuyla Eğlendi

Fatih’te düzenlenen 9’uncu Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği’nde engelli çocuklar oyun ve etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:33
Fatih’te 9’uncu Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği'nde Çocuklar Coşkuyla Eğlendi

Fatih’te 9’uncu Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği'nde Çocuklar Coşkuyla Eğlendi

Çağdaş Yaşam Spor Salonu'nda düzenlendi

Fatih Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen 9’uncu Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği, Çağdaş Yaşam Spor Salonunda gerçekleşti. Programa Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, engelli çocuklar, aileleri, öğretmenler ve idareciler katıldı.

Program kapsamında çocuklar çeşitli oyunlara katılarak gönüllerince eğlendi; etkinlikler, sportif ve eğlence amaçlı aktivitelerle dolu bir gün sundu.

Mehmet Ergün Turan: "Şunu biliyoruz ki insanın fiziki anlamda engelini engelli olarak görmüyoruz. Asıl engeli sevgisizlik olarak görüyoruz. Nerede bir sevgisiz varsa, bize göre engelli olan onlar. Dolasıyla bu festivaller vesilesi ile bir araya geldik. Burası bir spor salonu. Onun için sözümü çok uzatmadan, burada bir festival vesilesi ile bir araya geldik. Bütün özel yavrularımıza, gençlerimize başarılar diliyorum"

Neşe Yağcı: "Kardeş okul olarak çağrıldık. Böyle bir etkinlik düzenledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız için en azından bir aktivite oluyor. Burada olmaktan mutluyuz. Teşekkür ederiz. Buraya gelecekleri için çok heyecanlandılar"

Esmanur Akan: "Çok güzel bir şey yapıyorum. Yüzmeye gidiyorum. Kitap okuyorum. Televizyon izliyoruz"

Etkinlik, engelli çocukların sosyal yaşama katılımını destekleyen ve ailelere moral veren bir organizasyon olarak öne çıktı.

FATİH’TE DÜZENLENEN 9’UNCU GELENEKSEL ENGELLİLER SPOR VE EĞLENCE ŞENLİĞİ’NE KATILAN ENGELLİ...

FATİH’TE DÜZENLENEN 9’UNCU GELENEKSEL ENGELLİLER SPOR VE EĞLENCE ŞENLİĞİ’NE KATILAN ENGELLİ ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ.

FATİH’TE DÜZENLENEN 9’UNCU GELENEKSEL ENGELLİLER SPOR VE EĞLENCE ŞENLİĞİ’NE KATILAN ENGELLİ...

İLGİLİ HABERLER

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın Annesi Safiye Aktaş Toprağa Verildi
2
Bolu'da Hacet Etkinliğinde Nefes Borusuna Kaçan Et Parçası: Sami Ayvaz Hayatını Kaybetti
3
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı
4
Diyarbakır'da Kafede Tuzak: Eşini Rahatsız Eden Şahıs Ayağından Vuruldu
5
Mardin'de Ilısu Barajı Hidrolik Santralinde İşçi Düşerek Öldü
6
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 78 Kişi Hakkında İşlem, 3 Tutuklama
7
Gölgede Bir Yer Sergisi Düzce Üniversitesi'nde — Özkan Işık

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde