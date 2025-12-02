Fatih’te 9’uncu Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği'nde Çocuklar Coşkuyla Eğlendi

Çağdaş Yaşam Spor Salonu'nda düzenlendi

Fatih Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen 9’uncu Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği, Çağdaş Yaşam Spor Salonunda gerçekleşti. Programa Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, engelli çocuklar, aileleri, öğretmenler ve idareciler katıldı.

Program kapsamında çocuklar çeşitli oyunlara katılarak gönüllerince eğlendi; etkinlikler, sportif ve eğlence amaçlı aktivitelerle dolu bir gün sundu.

Mehmet Ergün Turan: "Şunu biliyoruz ki insanın fiziki anlamda engelini engelli olarak görmüyoruz. Asıl engeli sevgisizlik olarak görüyoruz. Nerede bir sevgisiz varsa, bize göre engelli olan onlar. Dolasıyla bu festivaller vesilesi ile bir araya geldik. Burası bir spor salonu. Onun için sözümü çok uzatmadan, burada bir festival vesilesi ile bir araya geldik. Bütün özel yavrularımıza, gençlerimize başarılar diliyorum"

Neşe Yağcı: "Kardeş okul olarak çağrıldık. Böyle bir etkinlik düzenledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız için en azından bir aktivite oluyor. Burada olmaktan mutluyuz. Teşekkür ederiz. Buraya gelecekleri için çok heyecanlandılar"

Esmanur Akan: "Çok güzel bir şey yapıyorum. Yüzmeye gidiyorum. Kitap okuyorum. Televizyon izliyoruz"

Etkinlik, engelli çocukların sosyal yaşama katılımını destekleyen ve ailelere moral veren bir organizasyon olarak öne çıktı.

FATİH’TE DÜZENLENEN 9’UNCU GELENEKSEL ENGELLİLER SPOR VE EĞLENCE ŞENLİĞİ’NE KATILAN ENGELLİ ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ.