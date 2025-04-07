Fatih'te Bıçakla Yaralanan Kişiyi Vuran Zanlı, Polisi Saldırınca Bacağından Vuruldu

Fatih'te Kavga Sonrası Şiddetli Olay!

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Topkapı Mahallesi'nde, iki yabancı uyruklu kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında, şüphelilerden biri, karşısındaki kişiyi bıçakla yaralayarak ağır yaraladı.

Olayın duyulmasının ardından, polis ve sağlık ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Fakat, polisin uyarılarına rağmen, bıçağı bırakmayı reddeden zanlı, polislere saldırmaya başladı.

Polis Ekipleri Müdahale Edince Olayın Seyri Değişti

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, durumu kontrol altına almak için zanlıyı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Saldırganın hemen ardından, bıçakla yaralanan kişiyle birlikte hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Her iki şahıs da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Fatih'te çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan, müdahale etmeye çalışan polislere saldıran şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Fatih'te çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan, müdahale etmeye çalışan polislere saldıran şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.