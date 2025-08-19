Fatih'te Kafeye Taksiden Silahla Ateş Edildi — Güvenlik Kamerası Kayıtı Var

Fatih'te Kafeye Taksiden Silahla Ateş Edildi

Fatih'te bir kafeye taksiden silahla ateş açılması, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay Kocamustafapaşa Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

İddiaya göre, taksiyle gelen 2 kişiden biri iş yerine doğru silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu mermiler kafenin camlarına isabet etti ve şüpheliler aynı araçla olay yerinden uzaklaştı.

Polis Çalışması

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, şüphelilerin bir süre sonra taksiden inip yaya olarak kaçtığı belirlenirken, taksi sürücüsünün de olayın ardından polis merkezine giderek olayı anlattığı tespit edildi. Polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışması sürüyor.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin bulunduğu taksinin kafenin önüne gelince yavaşlaması, bir şüphelinin silahla ateş ettikten sonra aracın buradan uzaklaşması yer alıyor.