DOLAR
40,89 0%
EURO
47,78 -0,08%
ALTIN
4.386,13 -0,13%
BITCOIN
1.748.755,23 63,22%

Fatih'te Kafeye Taksiden Silahla Ateş Edildi — Güvenlik Kamerası Kayıtı Var

Fatih Kocamustafapaşa'da bir kafeye taksiden silahla ateş açıldı; mermiler camlara isabet etti, şüpheliler kaçtı, polis arama çalışmasını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:20
Fatih'te Kafeye Taksiden Silahla Ateş Edildi — Güvenlik Kamerası Kayıtı Var

Fatih'te Kafeye Taksiden Silahla Ateş Edildi

Fatih'te bir kafeye taksiden silahla ateş açılması, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay Kocamustafapaşa Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

İddiaya göre, taksiyle gelen 2 kişiden biri iş yerine doğru silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu mermiler kafenin camlarına isabet etti ve şüpheliler aynı araçla olay yerinden uzaklaştı.

Polis Çalışması

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, şüphelilerin bir süre sonra taksiden inip yaya olarak kaçtığı belirlenirken, taksi sürücüsünün de olayın ardından polis merkezine giderek olayı anlattığı tespit edildi. Polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışması sürüyor.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin bulunduğu taksinin kafenin önüne gelince yavaşlaması, bir şüphelinin silahla ateş ettikten sonra aracın buradan uzaklaşması yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hafta Boyu Sıcaklık Artışı: Yurt Genelinde Mevsim Normalleri Üstünde
2
Hamas: Gazze'deki Soykırım Durdurulsun — İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı
3
Kocaeli'de Tırdan Düşen Demir Profiller Sonrası D-100 Yolu Ulaşıma Açıldı
4
Hastanelerde hijyende yeni dönem: QR kodla temizlik hızlanıyor
5
Bursa Başköy'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
6
AB Konseyi Washington'daki Trump-Zelenskiy Görüşmesini Değerlendirdi
7
Macron: Trump-Putin-Zelenskiy Zirvesi Sonrası Türkiye'nin de Olacağı Dörtlü Görüşme

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle