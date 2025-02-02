Fatih'te Minibüs Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Fatih'te Kontrolden Çıkan Minibüs Bariyere Çarptı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Topkapı-Gaziosmanpaşa hattında çalışan bir minibüs, kontrolden çıkarak çelik bariyere çarpması sonucu sürücüsü Mehmet Yüksel ağır yaralandı.

Kazanın Ayrıntıları

34 M 4001 plakalı minibüs, Beylerbeyi Caddesi'nde Karagümrük istikametinde seyrederken, savrularak yol kenarındaki çelik bariyere çarparak karşı yönden gelen 34 HSE 253 plakalı bir otomobile çarptı. Kaza sırasında minibüsün sürücüsü Mehmet Yüksel, aracın içine giren bariyerin bacağında saplanması sonucu ciddi şekilde yaralandı.

Acil Müdahale ve Trafik Durumu

Olayın hemen ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Bu esnada, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve kaza nedeniyle iki yönde de birer şerit trafik akışına kapatıldı. Trafik, polis tarafından kontrollü bir şekilde sağlandı.

Trafik Akışı Normale Döndü

Aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazanın ve yaralanmanın detayları hakkında soruşturma devam ediyor.

Fatih'te kontrolden çıkarak çelik bariyere çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı. Kaza nedeniyle her iki istikamette de birer şerit ulaşıma kapanırken, trafik akışı polis ekiplerince kontrollü şekilde sağlandı.

Fatih'te kontrolden çıkarak çelik bariyere çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı. Kaza nedeniyle her iki istikamette de birer şerit ulaşıma kapanırken, trafik akışı polis ekiplerince kontrollü şekilde sağlandı.