Fatih'te Motosiklet Kazası: 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Fatih'te Motosiklet Kazası

İstanbul'un Fatih ilçesinde, 1,5 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesine sebep olan motosiklet sürücüsü tutuklandı. Olay, Muhsine Hatun Mahallesi Alişan Sokak üzerinde meydana geldi.

Olayın Detayları

26 Eylül'de park halindeki araçların arasından geçmeye çalışan çocuk, motosiklet sürücüsü Burhanettin T. tarafından vuruldu. Kazanın ardından çocuğun sağlık durumu ciddiyetini korurken, maalesef hayatını kaybetti.

Şüphelinin Tutuklanması

28 Eylül tarihinde gözaltına alınan Burhanettin T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta yapılan sorgulamanın ardından taksirle öldürme suçlamasıyla sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Bu olay, trafik güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirirken, yetkililerin konuya ilişkin alacağı önlepler büyük merak konusu oldu.