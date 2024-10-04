DOLAR
34,23 0,08%
EURO
37,62 0,18%
ALTIN
2.919,65 -0,07%
BITCOIN
2.119.321,64 0,85%

Fatih'te Şok Edici Cinayetler: İki Genç Kadın Öldürüldü, Şüpheli İntihar Etti

Fatih'te intihar eden şüphelinin, iki kadını öldürdüğü ve akıl rahatsızlığı bulunduğu tespit edildi.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 20:12
Fatih'te Şok Edici Cinayetler: İki Genç Kadın Öldürüldü, Şüpheli İntihar Etti

Fatih'te İki Genç Kadının Cinayeti

İstanbul'un Fatih ilçesinde, surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin, öncesinde iki genç kadını öldürdüğü belirlendi. Olay, Fatih'te yaşanan bir trajedi olarak kayıtlara geçti.

İlk Cinayet Eyüpsultan'da Gerçekleşti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 19 yaşındaki S.Ç.'nin, intiharından önce Eyüpsultan'da A.H. adlı kadını saat 15.30'da, ardından Fatih'te İ.U. adlı başka bir kadını saat 16.00 sıralarında öldürdüğü tespit edildi.

Şüphelinin Geçmişi ve Sağlık Sorunları

Kasaplık yapan S.Ç.'nin bu yıl içinde akıl hastalığı nedeniyle 5 kez tedavi gördüğü, hakkında iki kez kayıp ihbarının verildiği, ayrıca daha önce intihara teşebbüs etmiş olduğu öğrenildi. Şüpheli, ailesinin şehir dışına çıkması nedeniyle yalnız kaldığı evde, eski kız arkadaşı A.H.'yı başını keserek öldürdü.

Son Buluşma ve İntihar

Daha sonra yeni kız arkadaşı İ.U. ile Fatih'te buluşan S.Ç., burada da benzer bir şekilde cinayet işleyerek intihar etti. Olay sonrası polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve İ.U.'nun cesedinin parçalarını aramak için imece usulü hareket etti.

Olay Yeri İncelemeleri ve Adli Süreç

Çeşitli parçalar halinde bulunan cesetler, yapılan araştırmaların ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Şüphelinin evinde yapılan incelemelerde, İ.U.'ya ait parçalanmış cesedin tasvirinin bulunduğu çizim çalışmaları ele geçirildi.

Her iki cinayetin de motivasyonu henüz bilinmemekte. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Japonya'da Sel Tehdidi: 50 Bin Kişi İçin Tahliye Kararı Alındı
2
Yusuf Ziya Yılmaz, Bartın'da Partililerle Buluştu
3
Iğdır'da Kaybolan Öğretmen Otel Odasında Ölü Bulundu
4
BM Güney Sudan'daki Yargısız İnfazlar Hakkında Endişelerini Açıkladı
5
Tunus'ta Demokrasi İçin Yürüyüş Düzenlendi
6
Bayburt'ta Feci Kaza: Otomobil Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı Davası Devam Ediyor

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Ekim ayında 4A 4B 4C'liye kallavi ödeme! Tutar 20.000 TL'yi geçti! Bugün başvuran 17 Ekim'de alacak

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!