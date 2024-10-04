Fatih'te Şok Edici Cinayetler: İki Genç Kadın Öldürüldü, Şüpheli İntihar Etti

Fatih'te İki Genç Kadının Cinayeti

İstanbul'un Fatih ilçesinde, surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin, öncesinde iki genç kadını öldürdüğü belirlendi. Olay, Fatih'te yaşanan bir trajedi olarak kayıtlara geçti.

İlk Cinayet Eyüpsultan'da Gerçekleşti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 19 yaşındaki S.Ç.'nin, intiharından önce Eyüpsultan'da A.H. adlı kadını saat 15.30'da, ardından Fatih'te İ.U. adlı başka bir kadını saat 16.00 sıralarında öldürdüğü tespit edildi.

Şüphelinin Geçmişi ve Sağlık Sorunları

Kasaplık yapan S.Ç.'nin bu yıl içinde akıl hastalığı nedeniyle 5 kez tedavi gördüğü, hakkında iki kez kayıp ihbarının verildiği, ayrıca daha önce intihara teşebbüs etmiş olduğu öğrenildi. Şüpheli, ailesinin şehir dışına çıkması nedeniyle yalnız kaldığı evde, eski kız arkadaşı A.H.'yı başını keserek öldürdü.

Son Buluşma ve İntihar

Daha sonra yeni kız arkadaşı İ.U. ile Fatih'te buluşan S.Ç., burada da benzer bir şekilde cinayet işleyerek intihar etti. Olay sonrası polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve İ.U.'nun cesedinin parçalarını aramak için imece usulü hareket etti.

Olay Yeri İncelemeleri ve Adli Süreç

Çeşitli parçalar halinde bulunan cesetler, yapılan araştırmaların ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Şüphelinin evinde yapılan incelemelerde, İ.U.'ya ait parçalanmış cesedin tasvirinin bulunduğu çizim çalışmaları ele geçirildi.

Her iki cinayetin de motivasyonu henüz bilinmemekte. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.