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Fatih'te Tarihi Dokunun Korunmasına Yönelik Cephe İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Fatih Belediyesi, tarihi yapıların korunması için Büyük Karaman Caddesi'nde cephe iyileştirme projelerini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 15:21
Fatih'te Tarihi Dokunun Korunmasına Yönelik Cephe İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Fatih'te Tarihi Yapıların Korunması İçin Önemli Adımlar

Fatih Belediyesince ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu koruma hedefiyle yürütülen Büyük Karaman Caddesi ve çevresindeki cephe rehabilitasyon projesi devam ediyor. Bu projeyle yalnızca binaların dış görünümü yenilenmekle kalmayıp, aynı zamanda bölgenin sosyal ve ekonomik canlılığı da artırılıyor.

Restorasyon Çalışmaları ve Bilimsel Yaklaşımlar

Proje kapsamında her bina, kendi mimari karakterine uygun şekilde değerlendirilerek restore ediliyor. Lazer tarama yöntemi ile alınan bina cephe rölöveleri dijital ortama aktarılarak, bilimsel temellere dayanan müdahaleler planlanıyor. Cephelerdeki renk seçimleri, yapının geçmişine ait izlerin raspa yöntemiyle ortaya çıkarılmasıyla belirleniyor.

Ekonomik ve Sosyal Katkılar

Yenilenen yapılar, bölge sakinlerinin yaşam kalitesini artırırken, esnafın da ekonomik hareketliliğine katkı sunuyor. Proje kapsamında bugüne kadar 62 yapının 27'sinde dış cephe uygulaması tamamlanırken, kalan yapılar üzerindeki çalışmalar sürüyor.

Başkan Turan'dan Önemli Açıklamalar

Açıklamada projeye ilişkin görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, tarihin içinden gelen bu eşsiz ilçeyi gelecek nesillere taşırken, mimari kimliğine zarar vermeden çağın ihtiyaçlarına da cevap verecek bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. Turan, Büyük Karaman Caddesi ve çevresinde yürütülen cephe rehabilitasyonu çalışmalarının sadece dış cepheleri iyileştirmekten ibaret olmadığını vurguladı ve bu projeyle şehrin ruhunu, hafızasını ve estetiğini yeniden ihya ettiklerini belirtti.

Fatih Belediyesince ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu koruma hedefiyle yürütülen Büyük Karaman...

Fatih Belediyesince ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu koruma hedefiyle yürütülen Büyük Karaman Caddesi ve çevresindeki cephe rehabilitasyon projesi devam ediyor. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, (ortada) açıklamalarda bulundu.

Fatih Belediyesince ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu koruma hedefiyle yürütülen Büyük Karaman...

Fatih Belediyesince ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu koruma hedefiyle yürütülen Büyük Karaman Caddesi ve çevresindeki cephe rehabilitasyon projesi devam ediyor. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, (ortada) açıklamalarda bulundu.

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