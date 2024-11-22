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Fatih'te Tarihi 'Topkapı Kaleiçi Meydanı' Projesi Hayata Geçiyor

Fatih'te, tarihi 'Topkapı Kaleiçi Meydanı' projesi başladı. Proje, İstanbul'a yeni bir meydan kazandıracak.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 14:09
Fatih'te Tarihi 'Topkapı Kaleiçi Meydanı' Projesi Hayata Geçiyor

Fatih'te 'Topkapı Kaleiçi Meydanı' Projesi Başladı

İstanbul'un tarih dolu Fatih ilçesinde, Topkapı Kaleiçi Meydanı projesinin çalışmaları hızla sürüyor. Bu projeyle, kentin Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir giriş noktası olan alanda tarihi bir meydan oluşturulması hedefleniyor.

Proje Hakkında Bilgiler

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ işbirliğinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Toplamda yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alana yayılacak proje ile ağaçlandırma yapılacak ve etkinlik alanları oluşturulacak. Ayrıca, meydanın trafik akışına kapalı olacağı belirtiliyor.

Tarihi Meydanın Önemi

Turan, meydanın daha önce 1995 yılından beri otobüs park alanı olarak kullanıldığını belirterek, "Bu tarihi kent merkezinde bir karmaşıklık hali söz konusuydu. Şimdi ulusal bir yarışma yaparak, bu meydan projesinin en uygun tasarımını seçtik." dedi.

Proje Detayları ve Beklentiler

Yeni meydana kavuşacak İstanbul'un, bu projeyle birlikte önemli bir tarihi değerine yeniden hayat kazandırılmış olacağını vurgulayan Turan, 2025 yazına kadar çalışmaların tamamlanmasını beklediklerini sözlerine ekledi. Çalışmaların ardından, tarihi sur duvarının da ortaya çıkacağı ifade edildi.

Ekosistem ve Kültürel Etkinlikler

Meydanda farklı ağaç türlerinin yanı sıra, kültürel etkinliklerin düzenlenebileceği alanlar oluşturulacak. Proje, çevresindeki işletmelerle de entegrasyon sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Başkan Turan, "Bu proje, Kara Surları Millet Bahçemiz ile de uyumlu olacak. Böylece toplamda 40 bin metrekarelik bir alan bütünleşmiş olacak." şeklinde konuştu.

İncelemeler ve Gelecek Vizyonu

Proje alanında incelemelerde bulunarak detayları gözden geçiren Turan, ilerleyen günlerde projenin ilerleyişinin takip edileceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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