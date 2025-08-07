DOLAR
Fatih'te Yolcu Seçen Taksi Sürücüsüne 9 Bin 267 Lira Ceza

Fatih'te yolcu seçtiği tespit edilen taksi sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza kesildi ve aracı trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 17:06
Fatih'te yolcu seçen bir taksi sürücüsü, 9 bin 267 lira ceza ile karşılaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine bazı denetimler gerçekleştirdi.

Yenikapı mevkisinde, bir taksi şoförünün yolcu seçerek taşımacılık yaptığı belirlendi. Ekipler, aracın plaka bilgilerinden hareketle sürücünün kimliğini tespit etti ve G.Y. (55) gözaltına alındı.

Taksiciye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre 9 bin 267 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, söz konusu taksi aracı trafikten men edildi.

