Fatih Terim, Dolandırıcılık Davasında İfade Verdi

Fatih Terim, İfadesini Bodrum Adliyesinde Verdi

Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' olarak bilinen dolandırıcılık davasında müşteki olarak yer alan Fatih Terim, olaya ilişkin ifadelerini Bodrum Adliyesinde verdi. İfadesinin alınmasını sağlayan Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi, Terim'in olaylara dair detaylı bir sunum yapmasını sağladı.

Seçil Erzan ile Tanışıklığı ve Güveni

Fatih Terim, 2016 veya 2017 yılında tanıştığı Seçil Erzan'ın kendisine bir bankacı olarak güven verdiğini söyledi. İfadesinde, 'Kendisine çok güvendim. Bankada şu kadar paranız var, bu ay dokunmadınız, değerlendirelim' gibi önerilerde bulundu. Ancak, daha sonra bu güvenin suistimal edildiğini anladım,' şeklinde konuştu.

Ödeme Sürecindeki Şaşkınlık

Terim, yaptığı diğer açıklamalarda, Seçil Erzan'ın yanında başka bankanın çalışanlarının da para getirip götürdüğünü ve bu süreçte kendisine her zaman kolaylık sağlandığını belirtti. Ancak, bu çerçevede kendisine söylenenlerin gerçekte yalan olduğunu, paranın asla saklama hesaplarına yatırılmadığını ifade etti.

Hesaplarını kontrol ettikten sonra banka ile ilgili twitlerin sonucu olumsuz bulduğunu belirten Terim, 'Bir saklama hesabım olmalıydı fakat bankadan böyle bir para olmadığını öğrendim,' dedi.

Güven Ortaklığı ve İtiraflar

Seçil Erzan'ın bir dizi diğer müştekilerle kişisel güven ilişkisine dayalı yüksek kâr vaadiyle para aldığını ifade eden Terim, 'İleri sürede benim adımı kullanarak çevresinden para talep etmiş, durum bu şekilde ortaya çıktı,' diye ekledi.

Fatih Terim, olay ortaya çıkmadan önce Erzan'ın kendisiyle son derece yakın bir ilişkiye sahip olduğunu düşünüyordu. Ancak, gelişmeler sonrasında, Erzan'ın kendisini ve itibarını nasıl kullandığını fark etti.

Gelişmeler ve İddianame Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan hakkında suçlamalar ağır şekilde belirtildi. Erzan'ın, müşterilere yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ve sahte belgeler oluşturduğu öne sürüldü. Tam 93 yıldan 305 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması bekleniyor.