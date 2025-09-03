DOLAR
41,16 -0,03%
EURO
48,09 -0,28%
ALTIN
4.727,12 -1,11%
BITCOIN
4.625.073,57 -0,87%

Fatma Ceren Yazgan, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Olarak Göreve Başladı

Fatma Ceren Yazgan, Noordeinde Sarayı'ndaki törende Hollanda Kralı Willem Alexander'e güven mektubunu sunarak Lahey Büyükelçisi olarak resmen göreve başladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 19:39
Fatma Ceren Yazgan, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Olarak Göreve Başladı

Fatma Ceren Yazgan, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Olarak Göreve Başladı

Güven mektubunu Noordeinde Sarayı'nda sundu

Fatma Ceren Yazgan, Lahey'deki resmi görevine başladı. Yazgan, Noordeinde Sarayı'nda düzenlenen törende Hollanda Kralı Willem Alexander'e güven mektubunu sundu.

Güven mektubunun sunulmasının ardından Yazgan, resmen görevini devraldı. Tören sonrası Kral ile birlikte, ülkedeki Türkiye'nin başkonsolosları ve büyükelçilik çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Lahey'de görev süresi sona eren ve ataması Pekin Büyükelçiliği'ne yapılan Selçuk Ünal'ın yerine, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne Fatma Ceren Yazgan atanmıştı.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan (sağda), resmen göreve başladı. Yazgan...

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan (sağda), resmen göreve başladı. Yazgan, Noordeinde Sarayı'nda yapılan törende Hollanda Kralı Willem Alexander'e (solda) güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan (sağda), resmen göreve başladı. Yazgan...

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Artvin Arhavi'de 10 günlük bebek 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
2
Erdoğan: 'Muhammedi Muhabbet Bağı Bizi Birleştiriyor'
3
Singapur'dan Meta'ya Dolandırıcılıkla Mücadele Direktifi: 1 Milyon Dolar Uyarısı
4
Erdoğan'dan umut vurgusu: Ümitsiz değiliz, olmayacağız
5
Erdoğan: Kalbimizin Yarısı Gazze, Filistin, Yemen, Sudan, Afganistan'da
6
Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki: 'Filistin'de Seyirci Kalmayız'
7
Kastamonu-Karabük'te İki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor