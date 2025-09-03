Fatma Ceren Yazgan, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Olarak Göreve Başladı

Güven mektubunu Noordeinde Sarayı'nda sundu

Fatma Ceren Yazgan, Lahey'deki resmi görevine başladı. Yazgan, Noordeinde Sarayı'nda düzenlenen törende Hollanda Kralı Willem Alexander'e güven mektubunu sundu.

Güven mektubunun sunulmasının ardından Yazgan, resmen görevini devraldı. Tören sonrası Kral ile birlikte, ülkedeki Türkiye'nin başkonsolosları ve büyükelçilik çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Lahey'de görev süresi sona eren ve ataması Pekin Büyükelçiliği'ne yapılan Selçuk Ünal'ın yerine, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne Fatma Ceren Yazgan atanmıştı.

