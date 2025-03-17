Fatsa'da Temizlik Yaparken Hayatını Kaybeden Mehmet Varol'un Acı Hikayesi

Ordu'nun Fatsa ilçesi'nde trajik bir olay yaşandı. Mehmet Varol (52), temizlik için gittiği fındık bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Kösebucağı Mahallesi'nde, kendisine ait fındık bahçesine gitmek üzere evden çıkan Varol'dan gün içerisinde haber alamayan yakınları jandarmaya başvurdu.

Bölgeye sevk edilen ekipler, Varol'u çöpler için yakılan ateşin içinde buldu. Yapılan incelemelerde, vücudunda kısmi yanıklar bulunan Mehmet Varol'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Varol'un cenazesi, otopsi işlemleri için Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili yapılan incelemelerin detayları ise merakla bekleniyor.