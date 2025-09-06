Fazıl Say ve Nakamura Hayato Kapadokya'da Aynı Sahne

Paşabağları'nda anma ve müzik buluşması

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ile geleneksel Japon halk dansı Kabuki sanatçısı Nakamura Hayato, Kapadokya'da düzenlenen özel bir konserde aynı sahneyi paylaştı.

Etkinlik, özel bir firma tarafından bölgedeki turizm merkezlerinden Paşabağları Ören Yerinde gerçekleştirildi. Konser, iki ülke ilişkilerinin miladı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni'nin batışının 135. yıl dönümü anısına düzenlendi.

Peribacaları arasında sahne alan Fazıl Say, "Ses", "Kumru", "Karatoprak", "Kaz Dağları", "Yeni Hayat" ve "Alaturka Jazz" adlı eserlerini seslendirirken, Nakamura Hayato Kabuki tiyatrosunun özgün yorumlarıyla izleyicilerin beğenisini topladı.

Etkinliğe, Türk ve Japon bazı seyahat acentelerinin desteğiyle sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.