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Fazilet Apartmanı Davasında Duruşma Devam Ediyor

Kahramanmaraş'taki Fazilet Apartmanı A Blok davasında devam eden duruşmada, sanıkların yakalanması için talepler dile getirildi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 21:43
Fazilet Apartmanı Davasında Duruşma Devam Ediyor

Fazilet Apartmanı Davası Üzerine Duruşma

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonucunda yıkılan Fazilet Apartmanı A Blok'taki 19 kişinin ölümüne ilişkin davanın duruşması, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Sanıkların Yargılanması Devam Ediyor

Duruşmaya, aralarında tutuksuz sanık Mahmut Oktay H.'nin de bulunduğu sanıklar ve müşteki avukatları katıldı. Mahmut Oktay H., binanın sağlam yapıldığına insist ederek, “Olağanüstü bir deprem durumunda buraya kullandığım malzemeler sizi kurtaracak” şeklinde savunma yaptı.

Müşteki Avukatının Talepleri

Müşteki avukatı Ali Gayıranal, firari sanıkların Ankara'da bir noterde işlem yaptığını belirtti. Gayıranal, sanıkların yakalanması ve kamu vicdanının rahatlaması adına, Ankara'daki noter hakkında bir soruşturma başlatılmasını talep etti.

Acılı Babadan Güçlü Açıklamalar

Depremde 9 yaşındaki kızını kaybeden müşteki Ahmet Susaçan, “Burada bulunmamın nedeni, benim gibi babalar yanmasın, bu acıyı kimse yaşamasın” dedi. Susaçan, yıkımdan sorumlu olanlardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Duruşma Ertelendi

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Ferihan Y. ve Akın Y. hakkında yakalama kararının devamına hükmederek, duruşmayı 4 Şubat 2025 tarihine erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

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