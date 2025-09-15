FBI: Charlie Kirk Davasında Şüpheliye Ait DNA, Tüfek ve Havluda Bulundu

FBI, Charlie Kirk'ün öldürüldüğü yerdeki tüfeğin sarılı olduğu havlu ve çatıda bulunan tornavidadaki bulguların Tyler Robinson'ın DNA'sıyla eşleştiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 20:33
FBI: Charlie Kirk Davasında Şüpheliye Ait DNA, Tüfek ve Havluda Bulundu

FBI: Charlie Kirk Davasında Şüpheliye Ait DNA, Tüfek ve Havluda Bulundu

FBI bulguları ve iddianame hazırlığı

FBI Direktörü Kash Patel, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürüldüğü yerin yakınında bulunan tüfeğin etrafına sarılı bir havluda ve olayın gerçekleştiği çatıda bulunan bir tornavidadaki bulguların, cinayetle suçlanan 22 yaşındaki Tyler Robinson'ın DNA'sı ile eşleştiğini açıkladı.

Patel, Amerikan haber kanalı Fox News'e verdiği demeçte, havlu ve çatıda bulunan tornavidadaki örneklerin aynı DNA ile uyuştuğunu belirtti. Havlunun tüfeğin etrafına sarılı halde bulunduğu ifade edildi.

FBI ayrıca, şüphelinin saldırıdan önce paylaştığı bir mesajı tespit ettiklerini bildirdi. Patel, şüphelinin paylaştığı notta 'Charlie Kirk'ü alt etme fırsatım var ve bunu değerlendireceğim' yazdığını ve bu notun silahlı saldırıdan önce yazıldığını söyledi.

Utah yetkilileri, Arizona merkezli Turning Point USA'nın kurucusu ve ABD Başkanı Donald Trump'a yakın bir isim olan Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili olarak, Tyler Robinson hakkında yarın idam istemiyle dava açmaya hazırlanıyor.

Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Kirk, gençler arasında popüler olan ve muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu Turning Point USA ile tanınıyordu; sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunuyordu ve özellikle Trump'a verdiği destek ile İsrail yanlısı duruşuyla biliniyordu.

Olayın ardından konuşan Trump, Charlie Kirk'ü 'büyük ve hatta efsane' bir isim olarak nitelendirmiş ve 'Charlie, seni seviyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.

Saldırıyla ilgili şüpheli Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmış; ağır cinayet ile diğer iki eyalet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İİT-Arap Birliği Zirvesesi Doha'da: İsrail'in Katar Saldırısı Kınandı
2
TİKA'dan Bosna Hersek'e Mesleki Eğitim Desteği: 7 Binden Fazla Genç
3
Kurum ve Ersoy, Kahramanmaraş Depremi Sonrası Tarihi Yapıların Restorasyonunu Görüştü
4
Almanya'da Akademisyenler İsrail Tartışmasında Otosansür Uyguluyor
5
Gebze'de Aşırı Hız Uyarısına Tokat: Sürücü O.C. Yakalandı
6
Mardin 2. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
7
Karen Attiah, Charlie Kirk paylaşımları nedeniyle Washington Post'tan kovuldu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü