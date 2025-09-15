FBI: Charlie Kirk Davasında Şüpheliye Ait DNA, Tüfek ve Havluda Bulundu

FBI bulguları ve iddianame hazırlığı

FBI Direktörü Kash Patel, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürüldüğü yerin yakınında bulunan tüfeğin etrafına sarılı bir havluda ve olayın gerçekleştiği çatıda bulunan bir tornavidadaki bulguların, cinayetle suçlanan 22 yaşındaki Tyler Robinson'ın DNA'sı ile eşleştiğini açıkladı.

Patel, Amerikan haber kanalı Fox News'e verdiği demeçte, havlu ve çatıda bulunan tornavidadaki örneklerin aynı DNA ile uyuştuğunu belirtti. Havlunun tüfeğin etrafına sarılı halde bulunduğu ifade edildi.

FBI ayrıca, şüphelinin saldırıdan önce paylaştığı bir mesajı tespit ettiklerini bildirdi. Patel, şüphelinin paylaştığı notta 'Charlie Kirk'ü alt etme fırsatım var ve bunu değerlendireceğim' yazdığını ve bu notun silahlı saldırıdan önce yazıldığını söyledi.

Utah yetkilileri, Arizona merkezli Turning Point USA'nın kurucusu ve ABD Başkanı Donald Trump'a yakın bir isim olan Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili olarak, Tyler Robinson hakkında yarın idam istemiyle dava açmaya hazırlanıyor.

Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Kirk, gençler arasında popüler olan ve muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu Turning Point USA ile tanınıyordu; sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunuyordu ve özellikle Trump'a verdiği destek ile İsrail yanlısı duruşuyla biliniyordu.

Olayın ardından konuşan Trump, Charlie Kirk'ü 'büyük ve hatta efsane' bir isim olarak nitelendirmiş ve 'Charlie, seni seviyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.

Saldırıyla ilgili şüpheli Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmış; ağır cinayet ile diğer iki eyalet suçlamasıyla tutuklanmıştı.