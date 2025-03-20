FBI'yı Eleştiren Ajan Gizli Bilgi Sızdırmaktan Gözaltına Alındı

FBI'yi eleştiren Jonathan Buma, gizli bilgi sızdırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:01
FBI'yı Eleştiren Ajan Gizli Bilgi Sızdırmaktan Gözaltına Alındı

FBI Ajanı Jonathan Buma Gözaltına Alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) çalışanı olarak görev yaparken Bureau'yu açıkça eleştiren Jonathan Buma, gizli bilgileri sızdırdığı iddialarıyla gözaltına alındı.

Gizli Bilgileri Sızdırma İddiası

İddianameye göre, yaklaşık 15 yıldır FBI'da görev yapan Buma, korunması gereken bilgileri sızdırarak yaklaşık 130 gizli dosyanın çıktısını aldı ve bu bilgileri başka kişilerle paylaştı.

Buma'nın kariyeri hakkında yazdığı kitabın taslağının, "FBI'ın yabancı bir ülkenin kitle imha silahları programına yönelik soruşturmaları" hakkında ayrıntılar içerdiği ve bu taslağı e-posta aracılığıyla "ortaklarıyla" paylaştığı öne sürülüyor.

Gözaltı Süreci ve Suçlamalar

Buma, 17 Mart tarihinde New York'taki John F. Kennedy (JFK) Uluslararası Havalimanı'nda, yurt dışına çıkmak üzere uçağa binmeye hazırlanırken gözaltına alındı. Ön duruşmasının ardından serbest bırakılan Buma'nın suçlamaları kabul etmediği bildirildi.

Medya, hükümet kurumları ve Kongreye çeşitli eleştirilerde bulunan Buma'nın, FBI'nın bazı soruşturma yöntemlerine yönelik dile getirdiği endişeler dikkat çekiyor.

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