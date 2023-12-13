FED faizi sabit tuttu. 2024 yılında ABD'de faiz düşebilir.

Fed Faiz Kararını Açıkladı: 2024 Yılında Faiz İndirimi Yapılacak

Amerika Merkez Bankası (Fed), yılın son toplantısında politika faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu. Fed, bu yıl faiz oranını üçüncü kez sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell, basın toplantısında, faiz artışı yapmayacaklarını, ancak faiz indirimi için zamanlama konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Fed’in Büyüme ve Enflasyon Beklentileri

Fed, bu yıl ve gelecek yıl için büyüme ve enflasyon beklentilerini güncelledi. Fed, bu yıl için büyüme beklentisini yüzde 2,1’den yüzde 2,6’ya çıkarırken, gelecek yıl için yüzde 1,5’ten yüzde 1,4’e indirdi. Fed, 2025 yılı için büyüme beklentisini yüzde 1,8 olarak muhafaza ederken, 2026 yılı için yüzde 1,8’den yüzde 1,9’a yükseltti.

Fed, bu yıl için enflasyon beklentisini yüzde 3,3’ten yüzde 2,8’e düşürürken, gelecek yıl için yüzde 2,5’ten yüzde 2,4’e indirdi. Fed, 2025 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 2,2 olarak sabit tutarken, 2026 yılı için yüzde 2,1 olarak açıkladı. Fed, çekirdek enflasyon beklentisini de bu yıl için yüzde 3,2’den yüzde 2,4’e, gelecek yıl için yüzde 2,4’ten yüzde 2,3’e indirdi.

Fed’in Faiz İndirimi Sinyali

Fed, dot plot adı verilen noktasal grafiklerde, 2024 yılında 75 baz puanlık faiz indirimi planladığını gösterdi. Fed yetkililerinin büyük bir kısmı, 2025 ve 2026 yıllarında da faiz indirimleri yapılacağını ifade etti. Fed, federal fon oranı tahminini, bu yıl sonu için yüzde 5,6’dan yüzde 5,4’e, 2024 yılı için yüzde 5,1’den yüzde 4,6’ya, 2025 yılı için yüzde 3,9’dan yüzde 3,6’ya çekti. Fed, uzun dönem ortalama faiz beklentisini yüzde 2,5 olarak korudu.

Fed’in Ekonomik Değerlendirmesi

Fed, ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte güçlü bir şekilde büyüdüğünü, ancak finansal koşulların ve kredi koşullarının ekonomiye baskı yaptığını belirtti. Fed, istihdam kazanımlarının yıl başından bu yana yavaşladığını, ancak güçlü seviyede kaldığını, işsizlik oranının düşük olduğunu kaydetti. Fed, enflasyonun yıl içinde yavaşladığını, ancak hala yüksek olduğunu, enflasyon risklerinin çok dikkatli bir şekilde takip edildiğini vurguladı.

Fed Başkanı Powell’ın Açıklamaları

Fed Başkanı Jerome Powell, basın toplantısında, geleceğe yönelik patikanın belirsizliğini, sıkılaşmanın tam sonuçlarının henüz ortaya çıkmadığını söyledi. Powell, enflasyonun yavaşladığını, ancak hala yüksek düzeyde seyrettiğini, enflasyonda hedeflerine ulaşmaları için zaman gerektiğini belirtti. Powell, faiz artışı yapmayacaklarını, ancak faiz indirimi için zamanlama konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Powell, birçok ekonomik göstergenin normale döndüğünü, politika faizinin zirveye yakın olduğunu, yüksek enflasyonun olası risklerini dikkatle izlediklerini, ihtiyaç duyulması halinde daha fazla sıkılaştırma yapabileceklerini söyledi.