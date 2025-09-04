FedEx, İstanbul Havalimanı'nda Yeni Küresel Hava Aktarma Tesisini Açtı

FedEx, İstanbul Havalimanı'nda yeni küresel hava aktarma tesisini hizmete açtı

Dünyanın önde gelen ekspres taşımacılık şirketlerinden FedEx, İstanbul Havalimanındaki yeni küresel hava aktarma tesisini resmen hizmete aldı. Açılış töreninde yapılan konuşmalarda, tesisin bölgesel ve küresel lojistik ağlarda yaratacağı etkinin altı çizildi.

Açılış töreninde öne çıkan ifadeler

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, tesisin hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İstanbul Havalimanı her geçen gün yeni bir eserin, farklı operasyonların yürürlüğe girdiği havalimanı konumuna geldi. FedEx'in inşaatı tamamlanan tesisiyle Almanya ve Dubai'deki operasyonları da buraya aktarılacak. Bu, İstanbul Havalimanı'nın hedeflediği amaca ulaşması için önemli adım olacak." ifadelerini kullandı ve tesiste emeği geçenlere teşekkür etti.

FedEx Corporation Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Raj Subramaniam, FedEx ile Türkiye arasında heyecan verici bir dönemin başladığını belirterek, "İstanbul Havalimanı'ndaki varlığımız, altı kıtaya bağlantılarımızı güçlendiriyor, küresel ölçekte ticareti, fırsatları ve büyümeyi artırıyor. Bugün FedEx, 220 ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. Dünyanın küresel gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 99'undan fazlasını birbirine bağlıyor, yılda 2 trilyon dolar değerinde mal taşıyor ve 3 milyon göndericiyi 225 milyon tüketiciyle buluşturuyoruz. Buradaki yeni merkezimiz, dünyanın en büyük ve en gelişmiş lojistik merkezlerinden biri. Saatte 7 bin paketi işleyebilen otomatik bir ayırıcı, daha fazla verimlilik ve güvenlik için paketler ve kargoları ayrı şekilde işleyen yenilikçi bir yerleşim düzeni." değerlendirmesinde bulundu.

FedEx Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Direktörü ve Havayolu İcra Kurulu Başkanı Richard W. Smith ise, "İstanbul'daki bu yeni tesis, FedEx için stratejik hamledir. Küresel hava ve kara ağlarımızı daha da entegre ederek müşterilerimize dinamik ticaret ortamında ihtiyaç duydukları ölçek ve esnekliği sunuyoruz. Bu tesis, birleşik ağlarımızın gücünü açığa çıkararak küresel hava kargo pazarında uzun vadeli değer yaratma ve büyüme fırsatlarını yakalama yolunda önemli bir adımdır." dedi.

FedEx Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı Eser Sezek, tesisin Avrupa, Orta Doğu ve ötesindeki büyüme yolculuğunda önemli bir adım olduğunu vurguladı: "En ileri teknolojiyi ve otomasyonu entegre ederek, daha akıllı bir lojistik ağı inşa etme taahhüdümüzü ve müşterilerimize üstün hizmet sunma vizyonumuzu güçlendiriyoruz."

İGA İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen ise FedEx yatırımıyla havalimanının küresel lojistik merkezleri arasındaki konumunun güçlendiğini belirterek, "Bu önemli adım, küresel kargo ve e-ticaret operasyonlarında güçlü oyuncu olma hedefimizi pekiştirirken, 5 milyon tonun üzerindeki kargo elleçleme kapasitesine ulaşmayı amaçlayan uzun vadeli vizyonumuzu da desteklemektedir. FedEx'i, iddialı büyüme planlarımız doğrultusunda stratejik iş ortağı olarak görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tesis hizmete alındı. Açılışa; DHMİ İstanbul Havalimanı Başmüdürü Abdullah Enis Eker, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İstanbul Temsilcisi Burhan Akyol, İGA yöneticileri, çalışanları ve havalimanındaki diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Tesisin teknik özellikleri ve kapasitesi

Tesis, Türkiye'yi ABD, Avrupa ve Orta Doğu'daki kilit pazarlara haftada 30 FedEx uçuşu ile bağlayarak bölgedeki ağın gelecekteki büyümesine kapasite sağlıyor. Konumuyla FedEx'in küresel hava ağını, bölgedeki en büyüklerden biri olan FedEx kara ağıyla entegre ederek 45 ülkeyi birbirine bağlıyor ve haftada 1,3 milyon gönderiyi işliyor.

25 bin 300 metrekare büyüklüğündeki tesiste; hava kapısı işlevleri, entegre gümrük ekipleri ve ofis destekleri tek çatı altında toplanıyor. Tesis, otomatik ayrıştırma sistemi, yüksek hızlı güvenlik taraması ve tehlikeli madde işleme kapasitesi gibi ileri teknolojilerle donatıldı. Önceki kapasitenin üç katı ayrıştırma kapasitesiyle saatte 7 bin pakete kadar işlem yapılabiliyor ve yapay zekayla donatılmış 3 otomatik yüksek hızlı x-ray cihazı görev yapıyor.

Bu yatırımla birlikte İstanbul Havalimanı, hem yolcu hem de kargo hacminde stratejik bir merkez olma hedefine doğru önemli bir adım daha atmış oldu.

