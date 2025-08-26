FEMA'da 180'den fazla çalışandan uyarı: Katrina düzeyinde felaket riski

FEMA'da personel uyarısı: Deneyimsizlik felaket riskini artırıyor

180'den fazla çalışan ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın (FEMA) üst yönetimindeki deneyimsizliğin ajansın misyonunu zayıflattığını ve Ağustos 2005'te New Orleans kentinin büyük bir bölümünü tahrip eden Katrina Kasırgası seviyesinde bir felakete yol açabileceğini savundu.

Mektubun içeriği ve iddialar

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre FEMA'nın 180'den fazla çalışanı Kongre üyelerine ve diğer yetkililere bir mektup gönderdi. Mektupta, ajans faaliyetlerinin ocaktan bu yana İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, FEMA yönetici vekili David Richardson gibi "yasal yeterlilik ve yetkiye sahip olmayan" kişiler tarafından yürütüldüğü iddia edildi.

Mektupta bunun acil durumları ve ulusal güvenlik çalışmaları da dahil olmak üzere diğer operasyonları etkili şekilde yönetme becerisini zayıflattığı ve engellediği kaydedildi. Ayrıca, Başkan Donald Trump yönetiminin FEMA'nın başında Senato tarafından onaylanmış ve yetkilendirilmiş bir acil durum yöneticisi bulundurmaması, zarar azaltma, afet kurtarma, eğitim ve toplum programlarını azaltarak ve kısıtlayıcı yeni bir harcama politikası nedeniyle yetkililerin karar almasını engellediği ifade edildi.

Mektupta, bu durumun ülkeyi ve kurumu Ağustos 2005 öncesi döneme, yani Katrina Kasırgası öncesine tekrardan getirebileceğinin altı çizildi.

Talepler ve vurgu

Milletvekillerinden FEMA'yı İç Güvenlik Bakanlığı'nın müdahalesine karşı savunmaları, kurum çalışanlarını "siyasi amaçlı işten çıkarmalardan" korumaları istendi. Mektupta ayrıca daha fazla denetim yapılması ve FEMA'nın İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinden çıkartılıp yürütme organında bağımsız, Bakanlar Kurulu düzeyinde kurum olarak yer alması talep edildi.

"Ülkemize ortak bağlılığımız, görev yeminlerimiz ve felaket öncesi, sırası ve sonrasında insanlara yardım misyonumuz, bizi Kongre'yi ve Amerikan halkını mevcut yönetimin aldığı kararların domino etkileri konusunda uyarmaya zorluyor. Böylece bireysel görev yeminlerimizi yasalara uygun şekilde yerine getirmeye ve misyonumuzun gerektirdiği şekilde ülkemize hizmet etmeye devam edebiliriz."

Mektupta ayrıca şu ifadeye yer verildi:

"Bu yönetimin afetlerde iklim bilimiyle ilgili gerçekleri görmezden gelme ve yok sayma kararı, coğrafi, ekonomik veya etnik çeşitliliklerinden bağımsız olarak ulusumuzun insanlarının ve tüm Amerikan topluluklarının emniyet ve güvenliğine karşı açık bir saygısızlıktır."

Özellikle düşük gelirli toplulukların fonlarının, eğitimlerinin ve diğer yardım araçlarının kesildiğine işaret edilen mektupta, bunun "maliyet azaltma görünümü" verdiği ancak "tam tersi bir sonuç doğurma ihtimalinin" olduğu savunuldu.

İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yanıt ve FEMA'nın durumu

İç Güvenlik Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Trump yönetimi, vergi mükelleflerinin parasının gerçekten de yardım etmesi gereken insanlara ve topluluklara ulaşması için hesap verebilirliği ve reformu bir öncelik haline getirdi. Değişim her zaman zordur. Özellikle statükoya yatırım yapanlar için. Ancak bizim yükümlülüğümüz, çökmüş sistemleri korumak değil, hayatta kalanlara karşıdır." ifadeleri kullanıldı.

Haber ayrıca FEMA'nın son aylarda iş gücünün üçte birini kaybetmesi ve toplulukların afetlere hazırlanmasına ve afetlerden sonra yeniden inşasına yardımcı olan programlarının iptal edilmesi de dahil olmak üzere köklü kurumsal değişikliklerle karşı karşıya kaldığını belirtiyor.