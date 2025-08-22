DOLAR
Fenerbahçe-Benfica: Karaborsa Bilet İddiasıyla Şüpheli Tutuklandı

Fenerbahçe-Benfica maçı öncesi karaborsa bilet sattığı iddiasıyla yakalanan İ.Y., aldığı 50 avro ve 400 lira iddiasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 11:52
Fenerbahçe-Benfica: Karaborsa İddiasıyla Tutuklama

Olay ve gözaltı

İki gün önce oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesinde, Fenerbahçe ile Benfica arasındaki müsabakada karaborsa bilet sattığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

İstanbul'daki karşılaşma öncesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli İ.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin yurt dışından maçı izlemek için gelen bir kişiden 50 avro ve 400 lira aldığı tespit edilince Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İfadesi ve tutanak

Karaborsa bilet sattığı iddia edilen kişiyi turnikelerden geçirmeye çalışırken yakalanan İ.Y.'nin, aynı suçtan daha önce de çok sayıda işlem gördüğü belirlendi.

İfadesinde kendisinin Galatasaray taraftarı olduğunu ve karaborsa nedeniyle seyirden yasaklı olduğunu söyleyen İ.Y., Yoğurtçum Parkı'nda oturduklarını, saat 20.30 sıralarında stada doğru gittiklerini anlattı. Eski yıllardan yerde bulduğu bir akreditasyon kartını kalabalıkta insanların hızlı geçişini sağlamak için kullandığını iddia etti.

Şüpheli, paranın kendisine bir arkadaşı vasıtasıyla verildiğini, seyircinin turnikelerde sorun yaşaması üzerine parayı geri almak için geldiğini ve aralarında tartışma çıktığını öne sürdü.

Soruşturma ve yargılama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y., hakimlikçe çıkarıldığı tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi.

