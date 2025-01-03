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Ferdi Tayfur'un Vefatı Adana'da Derin Bir Üzüntü Yarattı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, baba ocağı Adana'da sevenlerini hüzne boğdu.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 18:51
Ferdi Tayfur'un Vefatı Adana'da Derin Bir Üzüntü Yarattı

Ferdi Tayfur'un Vefatı Adana'da Hüzne Yol Açtı

79 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı, memleketi Adana'da büyük bir üzüntü ile karşılandı. Antalya'daki hastanede tedavi gördüğü sırada hayata veda eden Tayfur'un bıraktığı miras, sevenleri tarafından derinden hissediliyor.

Sinemaya Dair Hatıralar

Sanatçının sevenleri, Adana'daki Sinema Müzesi'ne akın ederek, burada Ferdi Tayfur'un fotoğrafları ve film afişleriyle teselli buluyor. Ziyaretçilerin, müzede Tayfur'un şarkılarının çaldığı anlarda hatıra fotoğrafları çektirdiği görülüyor.

Üzüntülerini Paylaştılar

Müzeyi ziyaret eden Adnan Okande, Ferdi Tayfur ile geçmişteki anılarını aktardı. Hürriyet Mahallesi'nde sık sık kendisiyle karşılaştığını belirten Okande, "Çok sevilen bir insandı. Mekanı cennet olsun. Müze sayesinde kimse unutmaz, gelir, gezer, görür." dedi.

Fethiye'den Adana'ya geziye gelen Burak Aydın ise, burada Tayfur'un vefat haberini almakla birlikte, Adana'da böyle bir müzenin varlığını duyduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

"İçimizi Yaktın Ferdi Baba" Afişleri

Kozan ilçesinden Ferdi Tayfur hayranı Mehmet Akif Armağan, duygularını ifade etmek amacıyla kamyonetine "İçimizi Yaktın Ferdi Baba" yazılı afişler astı. Armağan, ''Artık hatıralarını yaşatacağız. Gençlerimize Ferdi Tayfur'u tanıtacağız.'' diyerek, Tayfur'un müziğinin yaşatılacağı sözlerini ekledi.

Ferdi Tayfur Sanat Parkı ve Müzesi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, Ferdi Tayfur'a atfedilen 22 dönümlük alanda inşası süren Ferdi Tayfur Sanat Parkı ve Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor. Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, bu kaybın büyük bir acı olduğunu belirterek, müzenin açılışını şubat ayında planladıklarını ve sanatçının hatıralarının yaşatılacağını vurguladı.

Müzede sanatçının şarkılarına verilen isimler, yazlık sinema, müzik ve sanat atölyeleri, kütüphane, çocuk parkı ve 1000 kişilik amfi yer alacağı belirtiliyor.

Ferdi Tayfur'un vefat haberi sonrasında bazı okullarda teneffüs zillerinde sanatçının şarkıları çalınarak, anısı yaşatılmaya çalışıldı.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un baba ocağı...

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un baba ocağı Adana'da hüzün var. Tayfur'un vefatı dolayısıyla sevenleri, Adana'daki sanatçılarla ilgili fotoğraflarla, film afişleri ve setlerde kullanılan materyalin yer aldığı Sinema Müzesi'ni ziyaret ediyor. Sanatçının sevenleri, müzede yer alan Ferdi Tayfur'un fotoğrafı ve film afişiyle hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un baba ocağı...

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un baba ocağı Adana'da hüzün var. Tayfur'un vefatı dolayısıyla sevenleri, Adana'daki sanatçılarla ilgili fotoğraflarla, film afişleri ve setlerde kullanılan materyalin yer aldığı Sinema Müzesi'ni ziyaret ediyor. Sanatçının sevenleri, müzede yer alan Ferdi Tayfur'un fotoğrafı ve film afişiyle hatıra fotoğrafı çektiriyor.

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