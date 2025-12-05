Ferdi Zeyrek Davası Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Başladı

Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin dava Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü; 2’si tutuklu 10 sanık hakim karşısına çıktı, duruşma sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 14:44
2’si tutuklu 10 sanık hakim karşısına çıktı, duruşma sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in Kurban Bayramı’nın 1. günü 6 Haziran 2025 gecesi evinin havuzundaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanması ve kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran günü hayatını kaybetmesine ilişkin açılan dava, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başladı.

Soruşturma kapsamında 2’si tutuklu 10 kişi hakkında hazırlanan fezlekelerle başlayan davada, tutuklu sanıklar H.İ. ve N.B. ile tutuksuz yargılanan sekiz sanık hakim karşısına çıktı.

Duruşmayı, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile çok sayıda izleyici takip etti. Ayrıca müşteki sıfatıyla Başkan Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek ile avukatlar hazır bulundu.

Duruşmada sanık ifadeleri alındıktan sonra tanık beyanlarına geçildi. Mahkeme celbi ve tanık dinlemeleri ile süren duruşmanın görülmesine devam ediliyor.

