Fethi Gemuhluoğlu İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde yad edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında fikir adamı ve mutasavvıf Fethi Gemuhluoğlu anıldı.

Etkinlik ve konuşmacı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nin açıklamasına göre, Taksim Kitabevi'nde düzenlenen "Şehirli Bir Entelektüel: Fethi Gemuhluoğlu" başlıklı söyleşiye yazar ve TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı konuk oldu.

Bıyıklı'nın değerlendirmeleri

Bıyıklı, Gemuhluoğlu'nun son yüzyılda Türkiye'nin öncü şahsiyetleri arasında özgün bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu dünyadan göçeli onlarca yıl olmasına rağmen onu tanıyan herkesin üzerinde hala hayattaymışçasına etkisi olan bir isim Fethi Gemuhluoğlu" dedi. Ayrıca Gemuhluoğlu'nun adı anıldığında insanların ona duyduğu saygı ve sevginin hemen hissedildiğini belirtti.

Hayatı ve kökeni

Bıyıklı, Gemuhluoğlu'nun hikayesinin 1923'te İstanbul'un Göztepe semtinde başladığını, Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'ne bakan tek katlı bir binada dünyaya geldiğini anlattı. Çocukluğunu eski İstanbul efendilerinin arasında geçirdiğini ve Türkçesindeki sadelik ile inceliğin kaynağının bu çevre olduğunu kaydetti.

Eğitim, görevler ve ilmi birikim

Gemuhluoğlu, Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu; ancak mezun olmadı. Gelibolu'da adliye subaylığı yaptıktan sonra İstanbul'da öğretmenlik ve Spor-Sergi Sarayı Müdürlüğü gibi görevlerde bulundu.

Bıyıklı, Gemuhluoğlu'nun tasavvuftan siyasete, iktisattan Türk dünyasına kadar pek çok alanda derin bilgi sahibi olduğunu ve İslam'ın estetik boyutunu sık sık vurguladığını ifade etti.

Gençlere destek ve toplumsal etkisi

Hayatını insan yetiştirmeye adayan Gemuhluoğlu'nun, burslar ve sohbetlerle gençleri geleceğe hazırladığı, Türk Petrol Vakfını kurarken İstanbul'a üniversite okumaya gelen Anadolu irfanıyla yetişmiş gençlere maddi ve manevi destek sağladığı, böylece İstanbul burjuvazisine alternatif bir elit sınıf oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

Gençleri yalnızca maddi olarak desteklemekle kalmayıp bilgi, zeka, cesaret ve sanat kabiliyeti taşıyanları yetenekleri doğrultusunda yönlendirdiği; bu yönlendirmelerin Türk düşünce, sanat ve kültür hayatının gelişmesinde önemli rol oynadığı vurgulandı.

Bıyıklı, Gemuhluoğlu'nun gençlere yönelik öğütlerini aktardı: "Sen bakan olacaksın.", "Sen dekan olacaksın.", "Sen roman yazacaksın." ve "Cebinizde kalan son lirayla simit alıp karnınızı doyurmayın, gidin onunla bir tiyatro yahut film seyredin."

"Dostluk" konuşması ve vefatı

Bıyıklı, Gemuhluoğlu'nun 23 Kasım 1975'te İstanbul Aydınlar Ocağı'nda yaptığı ve sonradan kitaplaşan "Dostluk" konuşmasının efsaneleştiğini ve milyonlarca insana ulaştığını emphasized etti. Gemuhluoğlu, 5 Ekim 1977'de 55 yaşında vefat etti ve Sahra-yı Cedid Mezarlığı'nda annesinin kabrine defnedildi.

Söyleşi sonrası

Söyleşinin ardından yazar Mahmut Bıyıklı, TDV Yayınları'ndan çıkan "Dostluk Rehberi" isimli eserini kitapseverler için imzaladı.