Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Deprem ve Yangın Tatbikatı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde 7.2 senaryolu deprem ve elektrik kaynaklı yangın tatbikatı, AFAD ve UMKE ile koordineli tahliye ve müdahale başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 17:50
Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Deprem ve Yangın Tatbikatı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde düzenlenen tatbikatta ekipler, senaryo gereği Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem sonrası acil durum planını uyguladı.

Tatbikat Senaryosu

Depremin etkisiyle hastanenin C blok Yeni Doğan Yoğun Bakım bölümünde elektrik kaynaklı yangın çıktığı varsayıldı. Kısa sürede harekete geçen ekipler Kırmızı kod uygulamasıyla müdahale etti; söndürme, ilk yardım ve kurtarma çalışmaları eş zamanlı yürütüldü.

Koordinasyon ve Tahliye

Yoğun bakımdaki hastalar hızla tahliye edilerek güvenli alana taşındı. Hastane personeli, AFAD ve UMKE ekipleriyle koordineli olarak bahçede triaj alanı kurdu ve muhtemel yaralı akışına hazırlandı.

Tatbikat kapsamında yemekhanede yaralanma vakası da canlandırıldı; yaralı senaryosu acil servise sevk edilerek müdahale süreçleri test edildi.

Sonuç ve Açıklama

Tatbikat, hastane yönetimi tarafından başarıyla tamamlandı ve yeşil kod ile sonlandırıldı. Ekipler müdahale ve tahliye uygulamalarıyla tatbikatı başarıyla tamamlarken Hastane Başhekimi Dr. Fatih Demir ise " Olası afetlere en hızlı şekilde müdahale edebilmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

