DOLAR
40,57 0,03%
EURO
47,05 0,12%
ALTIN
4.336,17 -0,27%
BITCOIN
4.812.150,49 -0,62%

Fethiye Açıklarında 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye açıklarında yakalanan 33 düzensiz göçmenle birlikte bir kişi gözaltına alındı. Göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 23:49
Fethiye Açıklarında 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda 33 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yer aldığı lastik bot bilgisi alındı.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botları, belirtilen noktada durdurulan fiber karinalı lastik botta 15 çocuk ile birlikte toplam 33 düzensiz göçmen tespit etti. Bu operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 15'i çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 15'i çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste
2
500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor
3
Hatay'da Dayısını Yaralayan Genç, İntihar Girişiminde Bulundu
4
Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!
5
İsviçreli Gazeteciler, 15 Temmuz Direnişi ile Etkilendi
6
Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor

Kayseri'den Öğrencilere 4.000 TL Nakit Destek İmkanı

TOKİ'den 250 Bin Konut İçin Tarih Açıklandı