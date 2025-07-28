Fethiye Açıklarında 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda 33 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yer aldığı lastik bot bilgisi alındı.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botları, belirtilen noktada durdurulan fiber karinalı lastik botta 15 çocuk ile birlikte toplam 33 düzensiz göçmen tespit etti. Bu operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 15'i çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.