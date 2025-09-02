Fethiye Açıklarında Özel Teknede Yaralanan Kişiye Sahil Güvenlik'ten Tıbbi Tahliye

Olay ve müdahale

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında özel bir teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri yaralıya müdahale ederek tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

Yaralı kişi tahliye sonrası hastaneye kaldırıldı.

