Fethiye Açıklarında Özel Teknede Yaralanan Kişiye Sahil Güvenlik'ten Tıbbi Tahliye

Fethiye açıklarında özel teknede yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle tıbbi tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 20:38
Fethiye Açıklarında Özel Teknede Yaralanan Kişiye Sahil Güvenlik'ten Tıbbi Tahliye

Fethiye Açıklarında Özel Teknede Yaralanan Kişiye Sahil Güvenlik'ten Tıbbi Tahliye

Olay ve müdahale

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında özel bir teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri yaralıya müdahale ederek tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

Yaralı kişi tahliye sonrası hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında özel teknede yaralanan kişinin Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında özel teknede yaralanan kişinin Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

