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Fethiye Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 15:13
Fethiye Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenmekte olan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Turunç Pınarı Koyu önlerinde meydana geldi. Teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine, ekipler derhal harekete geçti.

İçerisinde 6 kişi bulunan tekne, KIYEM-5 adlı hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından yedeklendi ve güvenli bir şekilde Fethiye Limanı'na yanaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan tekne kurtarılarak kıyıya...

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.

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