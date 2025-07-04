Fethiye Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenmekte olan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Turunç Pınarı Koyu önlerinde meydana geldi. Teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine, ekipler derhal harekete geçti.

İçerisinde 6 kişi bulunan tekne, KIYEM-5 adlı hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından yedeklendi ve güvenli bir şekilde Fethiye Limanı'na yanaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.