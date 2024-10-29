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Fethiye'de 103 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye açıklarında, 103 düzensiz göçmen ile 2 kaçakçı yakalandı, göçmenler işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yönlendirildi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 17:57
Fethiye'de 103 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gerçekleştirilen bir operasyonda, yelkenli bir tekne ve lastik botta toplam 103 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, bu olayla bağlantılı olarak göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Müdahalesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ilçe açıklarında bir yelkenli teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye hızlıca bir Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Yakalanan Göçmenler ve Kaçakçılar

Yelkenli teknede yapılan denetimlerde, 14'ü çocuk olmak üzere toplam 75 düzensiz göçmen bulundu. Bu arada, göçmen kaçakçılığı yapma şüphesi taşıyan 2 kişi gözaltına alındı.

Ek olarak, ilçe açıklarında başka bir lastik botta yapılan kontrol sonucunda 2'si çocuk olmak üzere 28 düzensiz göçmen daha yakalandı.

İşlemler ve Gönderim

Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü

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