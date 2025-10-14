Fethiye'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 3'ü Çocuk

Olayın Detayları

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Akmaz Plajı mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucunda 3'ü çocuk olmak üzere 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

