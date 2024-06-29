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Fethiye'de damat dehşeti yaşattı! Silahlı saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti!

Özcan A, iddiaya göre aralarında husumet bulunan kayınpederi Şükrü Aysu (53) ve kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) evlerinde tabancayla vurarak öldürdü. Ayrıca havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'yı da ağır yaraladı.

Yayın Tarihi: 29.06.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 13:32
Fethiye'de damat dehşeti yaşattı! Silahlı saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti!

Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi'nde yaşanan şiddet olayında bir adam, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü, bir kişiyi ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Olayın ardından geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Özcan A, iddiaya göre aralarında husumet bulunan Şükrü Aysu (53) ve Adile Aysu (52)'yu evlerinde tabancayla vurarak öldürdü. Havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'yı da ağır yaraladı.

Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Müdahale Etti

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ağır yaralı Akbaba, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüphelinin başka bir villada henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişiyi yaraladığı bildirildi; yaralılar şu anda ilçedeki hastanelerde tedavi altında.

Kolluk Kuvvetleri Şüpheliyi Yakalamak İçin Geniş Çaplı Operasyon Başlattı

Olay yerine yakın bir bölgedeki ormanlık alana aracını bırakarak kaçan Özcan A'nın yakalanması için jandarma ekipleri kara yolunda ve ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.

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